Scouts en gidsen maken zich op voor jaarlijkse fancy fair

De scouts en de gidsen pakken van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september met hun jaarlijkse fancy fair uit aan het Gaverkasteel in Deerlijk. Dit jaar staat alles in het teken van cinema: FaFa@the movies.

De scouts Ridders van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste en de gidsen Jeanne d’Arc stellen het opperbest. Het ledenaantal blijft op peil en een enthousiaste leidersgroep staat paraat voor een gevarieerde werking. “De fancy fair is het ontmoetingsfeest voor alle scouts en oud-scouts”, verduidelijkt Fran Vansteenkiste.

“De fancy fair ontstond 49 jaar geleden. Op 7 en 8 september 1968 werd het initiatief boven de doopvont gehouden door Gidsen Deerlijk, de vrouwelijke afdeling van onze scoutsgroep. Vanaf 1971 versterkte ook Scouts Deerlijk het team en sindsdien organiseren we samen het event. Doorheen de jaren is de fancy fair geëvolueerd tot het paradepaardje onder de scoutsevenementen in Zuid-West-Vlaanderen.”

Lokalen

“Net zoals vorige edities wordt het Gaverdomein omgetoverd in een reusachtig gesjord themadorp. Met man en macht wordt wekenlang gesjord aan dit immense palendorp. Hiervoor worden niet minder dan 8 km palen en 20 km sjortouw gebruikt. De opbrengsten van de fancy fair worden aangewend voor onze jaarwerking. Hierdoor kunnen we het inschrijvingsgeld voor de leden democratisch houden en kunnen de instandhoudingswerken van onze lokalen gefinancierd worden.”

“Onze feestformule slaat nog altijd aan. Getuigen hiervan zijn de zowat 5.000 bezoekers die we elk jaar tijdens ons feestweekend mogen verwelkomen. Zoals voorgaande jaren wordt het een heuse happening met allerlei optredens, spectaculaire sjorconstructies, non-stop volksspelen, kinderanimatie en een touwtrekwedstrijd over de Gaverkasteelwal.”

De fancy fair wordt jaarlijks rond een ander thema georganiseerd om het boeiend en verrassend te houden. “Het thema komt vooral tot uiting in de creatieve bouwwerken die verspreid over het terrein gesjord staan”, gaat Fran verder. “Wereldsteden als Parijs, Londen, New York, maar ook Gent en Holland fungeerden al als thema. Scouting Deerlijk vond ook al in inspiratie in de middeleeuwen, bij Harry Potter en de indianen en opteerde dit jaar voor cinema, zeg maar FaFa@the movies. Zowel jong als oud kan zich dit jaar in de filmwereld wanen met een bar in het teken van de bekende Disneyfilm ‘Belle & het Beest’, een brug in het teken van ‘Titanic’ en spelen voor de kleinsten in het thema ‘The Hunger Games’. Ook ‘Star Wars’ en ‘The Hobbit’ passeren de revue…”

Programma

“Zoals gewoonlijk is er een divers aanbod drankjes en versnaperingen. Dit jaar keert bovendien ons ‘Testo’ terug: heerlijke barbecue op zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond. Ook terug van weggeweest is de fuif die plaatsvindt op zaterdagavond. Hierbij is de toegang gratis en kunnen jong en oud losgaan op muziek tot in de vroege uurtjes. Ook de andere klassiekers blijven aanwezig: de grote bar, het croque & pasta-kot, de omroep, het frietkot, de spelen, het aperitiefconcert en de bezinning in openlucht. Verschillende bands en dj’s zijn gedurende het hele weekend aanwezig om iedereen te voorzien van de leukste deuntjes en ervoor te zorgen dat het een onvergetelijk weekend wordt.”

Na de bingoavond van woensdag gaan de scouts en gidsen er op vrijdag 2 september om 20 uur tegenaan. Er zijn optredens van Larssen en de partyband The Simon Collective. De afterparty wordt van muziek voorzien door DJ San Cierso. Zaterdag 3 september is er vanaf 14 uur kinderanimatie. Om 17 uur kan je deelnemen aan allerlei spelen: bierbakklimmen, kussengevecht, flessenwerpen… Het Resto wordt om 18 uur geopend. ‘s Avonds is er fuif met DJ Lambicious en DJ Pris.

Ook zondag 4 september is er van alles te beleven. Na het aperitiefconcert, dat wordt opgeluisterd door Ze Quaffeurz, kan men aanschuiven voor een feestelijk maal. Het touwtrektornooi over de kasteelwal, een van de blikvangers van de festiviteiten, start om 14 uur. Om 23 uur wordt de omzet bekend gemaakt en wordt er op het succes geklonken met een gratis vat.