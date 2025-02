Scouts Akabe Twiest kan dankzij nieuwe locatie in Assebroek werking uitbreiden

Scouts Akabe Twiest, de Brugse jeugdbeweging voor kinderen en (jong)volwassenen met een beperking, heeft een nieuwe locatie gevonden om haar werking verder uit te bouwen. Dankzij een bruikleenovereenkomst met Stad Brugge kunnen de scoutsleden hun activiteiten voortzetten in de lokalen van voormalige Chirogroep Steenbrugge.

De afgelopen jaren deelde Akabe Twiest de infrastructuur met Scouts Karel de Goede in Assebroek. “Binnen hadden we niet voldoende ruimte, en daarom moesten we altijd buiten spelen”, zegt Ineke Vanhecke van de groepsleiding. Op de nieuwe locatie zal Akabe Twiest nu ook bij de indoor activiteiten een prikkelarme omgeving kunnen bieden. De nieuwe stek zal ook een ledenuitbreiding mogelijk maken.

Nieuwe leden en leiding welkom

Groepsleider van Akabe Twiest Kwint Delbare: “In het verleden zijn we gedwongen tot een ledenstop omwille van de kleine beschikbare ruimte en een tekort aan leiding. Deze nieuwe locatie lost al zeker één van beide problemen op. Graag willen we daarom in de toekomst nog veel nieuwe leden en leiding verwelkomen. We zaten op dit moment op een stand-still verhaal en willen dit graag met dit nieuwe lokaal doorbreken.”

De oplossing kwam er door de stopzetting van Chiro Steenbrugge, die na afgelopen zomer haar werking na 70 jaar beëindigde. “De vrijgekomen lokalen in de Sint-Trudostraat bieden Akabe Twiest de kans om hun werking uit te breiden en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar vrijetijdsbesteding voor jongeren met een beperking”, zegt schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal.

Bruikleenovereenkomst

Om de verhuis en het gebruik van de nieuwe locatie officieel vast te leggen, werd tussen de betrokken partijen een bruikleenovereenkomst gesloten. “Door deze overgang te behartigen, blijven we ons inzetten voor een optimale ondersteuning van de Brugse jeugdverenigingen”, aldus schepen van Jeugd Olivier Strubbe. “Met de nieuwe locatie krijgt Akabe Twiest niet alleen de ruimte om hun huidige leden te verwelkomen, maar ook om nieuwe jongeren met een beperking te bereiken.”