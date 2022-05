Scootmobiel van zieke Sandra gestolen voor appartement in Oostende: “Kan zoontje niet meer naar school brengen”

Sandra Van den Brande leidt aan een zeldzame bindweefselziekte en is gebonden aan haar scootmobiel. Tijdens de nacht van woensdag op donderdag werd die echter gestolen van voor haar deur op het Emiel Moysonplein. “Ik kan nu zelfs mijn zoon niet meer naar school brengen”, klinkt het moedeloos.

Sandra heeft een aangeboren bindweefselziekte: Syndroom vzn Ehlers-Dantos (EDS) genaamd. EDS is een erfelijke aandoening en het betekent dat bindweefsels in haar lichaam ongewoon rekbaar en meegevend zijn. Ze kan nog amper 100 meter stappen. “Alles in mijn lichaam is zwak en daardoor heb ik moeite met stappen”, zegt Sandra. “Ook innerlijk is er van alles met mij mis: ik heb hart-, long- en spierproblemen. Ik ben ook heel broos en breek gemakkelijk ledematen. Spieren worden in mijn lichaam niet meer aangemaakt. Het is niet gemakkelijk om mijn ziekte te dragen, maar ik moet verder voor mijn zoon.”

Naar kinesist, dokter, school,…

Voor Sandra was haar scootmobiel de enige manier om zich iets verder van huis te begeven. “Ik heb die echt wel nodig”, zegt ze. “Twee keer per week moet ik naar de kinesist en naar de dokter. Daarnaast breng ik elke morgen mijn zoon naar school. Die scootmobiel is het enige wat mij niet aan mijn appartement kluistert.”

Die scootmobiel werd tijdens de nacht van woensdag op donderdag voor haar deur op het Emiel Moysonplein in de sociale woonwijk De Nieuwe Stad gestolen. Sandra zit met haar handen in het haar. “Hoe moet ik nu mijn zoon naar school brengen?”, vraagt ze zich af. “Een tijd geleden stond die telkens buiten omdat er binnen maar weinig ruimte is. Ik woon immers in een groot appartementsgebouw en die scootmobiel neem je niet zomaar mee naar boven. Nu en dan waren mijn banden platgestoken en daarom heb ik een oplossing gezocht om die toch binnen te kunnen plaatsen. Vorige nacht was ik het één keer vergeten. Toen ik donderdagmorgen mijn zoon naar school wou brengen, was mijn scootmobiel verdwenen.”

Wellicht opgeladen

Sandra diende klacht in bij de politie. De wijkagent deed ondertussen nazicht in de buurt, maar vond de scootmobiel van Sandra niet terug. “Ik vrees ervoor dat ze die gewoon opgeladen hebben om te vervoeren naar andere oorden. Die is te zwaar om manueel vooruit te duwen. Ik ben die sowieso kwijt en zal naar oplossingen moeten zoeken. Tot dan ben ik gebonden aan handen en voeten, letterlijk dan”, besluit Sandra.