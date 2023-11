Schuilhokje skatepark Koekelare krijgt frisse make-over

Nadat eerder het schuilhokje naast het voetbalveld onder handen werd genomen door de Koekelaarse jeugd, kreeg nu ook het schuilhokje aan het skatepark een make-over.

“De twee secundaire scholen deden verschillende voorstellen voor de artistieke make-over. Uit alle ontwerpen ging de voorkeur naar het ontwerp met de draak.” De gemeentediensten stonden in voor het schilderklaar maken van het hokje. Daarna gingen de leerlingen aan de slag, onder leiding van leerkracht Katrien Ceenaeme. In totaal schilderden ze twee namiddagen in groep aan het project.

“Ook de banken kregen een opknapbeurt waardoor het hokje nu weer helemaal opgefrist is”, geeft schepen Jan Lievens mee. Het gemeentebestuur stond in voor de aankoop van het materiaal.

(red/gf)