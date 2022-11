Schrik niet als deze walrus plots ligt te rusten op het strand van Knokke-Heist of Zeebrugge

Schrik niet als je een dezer dagen een walrus ziet rusten op het strand van Zeebrugge of Knokke-Heist. In het Nederlandse Westkapelle, nauwelijks 15 kilometer van de grens, is er de voorbije dagen namelijk een exemplaar gespot. Het is van 1976 geleden dat hetzelfde nog in België gebeurde. “De walrus is nu spoorloos, maar de kans is groot dat het terug opduikt. En dat kan perfect bij ons zijn, al hoop ik van niet”, zegt maritiem bioloog Jan Haelters.

Mooie plaatjes leverde het de voorbije dagen zeker op, de walrus die rustte op de Nederlandse stranden. Eerst werd hij gespot in Noord-Holland op het strand van Petten, maar het dier zwom alsmaar zuidelijker in Zeeland, tot op 15 kilometer van de grens met ons land. “Als de walrus bij ons opduikt, zal dat geleden zijn van 1976″, weet Jan Haelters. “De dieren leven normaal in de Noordelijke IJszee. Het spreekt voor zich dat de Walrus in kwestie niet in zijn natuurlijke habitat vertoeft en dat kan wel voor problemen zorgen, op vlak van voeding bijvoorbeeld.”

Of de Walrus – die in Nederland de naam ‘Thor’ kreeg – effectief bij ons zal opduiken, is nog maar de vraag. “Momenteel is hij spoorloos, maar de kans dat het dier weer opduikt is groot”, aldus Haelters. “Al hoop ik persoonlijk dat het niet bij ons zal zijn. Natuurlijk zou het mooi zijn om zien, maar voor de gezondheid van het dier zou het beter zijn dat hij terug noordelijker zwemt.”

Als de walrus tóch op onze stranden zou opduiken – of in havengebied – raadt de maritiem bioloog aan om afstand te bewaren. “Het is zoals bij de zeehonden: laat die dieren rusten en ga er niet naast staan. Als je afstand houdt, is er geen gevaar.” (MM)