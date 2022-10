Schrijver Koen Caris is nieuwe resident in Huis van de Dichter

Het Huis van de Dichter in Watou wordt sinds begin 2018 opengesteld als schrijfresidentie en dat 20 weken per jaar. De Nederlandse schrijver Koen Caris is de nieuwe resident.

Het Huis van de Dichter is de voormalige woonst van Gwy Mandelinck in Watou. Journaliste en auteur Jelle Van Riet werd recent ambassadeur van het Huis van de Dichter. De nieuwe resident is de Nederlander Koen Caris. “Hij schrijft theater, proza en hoorspelen. Dit doet en deed hij voor onder andere Korthals Stuurman Theaterbureau, BNNVARA, de VPRO, Bellevue Lunchtheater, De Hoorspelfabriek en Festival Over het IJ”, zegt Peter De Roo van het Huis van de Dichter.

“Als proza-auteur publiceert hij onder de vlag van Uitgeverij Atlas Contact. Zijn debuutroman Stenen eten (2021) won de Hebban Debuutprijs ’22 en stond op de shortlist voor Beste Boek voor Jongeren ’22. Koen zal zijn residentie in het Huis van de Dichter gebruiken om eerste grond te breken voor zijn tweede roman.”