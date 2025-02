Schrijnwerker Davy (35) uit Knokke-Heist maakt honderden ‘carnavalsklakkers’ in eik: “Opbrengst gaat naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

Davy Couwyzer (35) en Lynn Utterwulghe (33) uit Knokke-Heist blijven zich inzetten voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Het koppel maakt minstens 450 eiken carnavalsklakker. De opbrengst van de verkoop van de houten attributen wordt gebruikt voor hulp in het getroffen gebied.

Davy en Lynn zetten zich al langer in voor de slachtoffers van de oorlog in de getroffen regio. Zo trokken ze al vier keer zélf naar Oekraïne om andere andere wooncontainers te bouwen in samenwerking met een lokale hulporganisatie. Maar ook vanuit Knokke-Heist blijft het koppel zich inzetten.

Davy is schrijnwerker van beroep en assembleert voor het derde jaar op rij honderden carnavalsklakker. “Dit jaar zijn ze in eik en zullen we er minstens 450 maken”, zegt Davy. De klakkers zijn te koop in de carnavalscafés- en tenten in Heist en blijven beschikbaar tot en met het carnaval in Zeebrugge. Kostprijs? 7 euro. (MM)