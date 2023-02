Schrijnwerker Davy (33) uit Knokke-Heist trekt opnieuw richting Oekraïne om hulp te bieden: “Leefomstandigheden zijn er vaak schrijnend”

“Ik ben zelf papa. Die beelden van dakloze kinderen in oorlogsgebied gingen door merg en been. Het gevoel dat ik moest helpen, overviel me meteen.” Schrijnwerker Davy Couwyzer (33) uit Knokke-Heist vertrekt voor de tweede keer richting Oekraïne om de plaatselijke bevolking te ondersteunen. Met een camionnette vol hulpgoederen, maar vooral met zijn stielkennis op zak. Want in de regio rond Kiev gaat Davy wooncontainers inrichten. Daarvoor is hij nu ook een steunactie gestart.

De laatste voorbereidingen zijn volop bezig. Want begin maart vertrekt Davy voor twee weken richting Oekraïne. Opnieuw, want in september was de schrijnwerker daar al eerder. Via Facebook kwam Davy in contact met de lokale Oekraïense hulporganisatie ‘GLOW Mission’. Enkele gesprekken later was de 33-jarige man overtuigd dat zijn plaats daar was om te helpen. “Ik vertrok met mijn wagen, het onbekende in”, zegt hij. “Ik kwam er terecht in een warme organisatie, ook al wist ik niet wat er me te wachten stond.”

Containerwoningen inrichten

Naast het uitdelen van voedselpakketten, hield Davy zich vooral bezig met het inrichten van containerwoningen. Zijn stielkennis in de houtbewerking kwam daarbij handig van pas. “Keukentjes en slaapkamers moesten ingericht worden en de woningen moesten van een basisverwarming en sanitair voorzien worden”, aldus Davy. Na veertien dagen keerde de man terug richting Knokke-Heist, maar de beelden blijven op zijn netvlies gebrand. Het deed de man besluiten om terug te keren richting Oekraïne. Begin maart trekt hij samen met zijn echtgenote Lynn Utterwulghe (31) op een nieuwe missie richting oorlogsgebied. “Waarom ik het me zo aantrek? Toen ik de beelden zag op televisie, en zeker van kinderen, voelde het alsof ik moest helpen. Ik ben zelf papa van een zoontje, die nu zes is. Dan komen die beelden extra hard binnen. De leefomstandigheden zijn er vaak schrijnend.”

Geen schrik

De bedoeling is dat Davy elke zes maanden voor twee weken richting Oekraïne trekt. “In maart trekken we naar de regio rond Kiev om containerwoningen in te richten. Deze keer gaat mijn vrouw mee. Op die manier zijn we toch bij elkaar. Ons zoontje laten we thuis, dat is logisch”, zegt Davy. Want hoewel de schrijnwerker geen schrik heeft, beseft hij wel dat zo’n trip niet zonder risico’s is. “Toch heb ik niet het idee dat ik er mijn leven riskeer. Hier thuis kan je ook iets tegenkomen, hé. Akkoord, het is onmogelijk te vergelijken, maar het is wel zo.”

Ondertussen richtte Davy met zijn gezin ook al de actiegroep ‘Knokke-Heist voor Oekraïne’ op. Een organisatie die probeert geld in te zamelen om de werking van ‘GLOW Mission’ te ondersteunen. Want het merendeel van het materiaal, zoals keukentjes, bedden en matrassen, worden daar ter plaatse aangekocht. “Ondertussen leer ik steeds beter de taal. Dat is nodig, want stel dat het internet plots uitvalt en je geen vertaalmogelijkheden hebt. Of als je iets wil bestellen in een winkel of restaurant, is het handig dat je kan lezen wat je bestelt”, glimlacht Davy. (MM)