Schrijnend tekort aan slaapplaatsen voor daklozen in Brugge

Tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond wees raadslid Hilde Decleer (CD&V) op het schrijnend tekort aan slaaapplaatsen voor daklozen in Brugge. Er zijn maar achttien bedden.

De Brugse regio telt 683 daklozen. 31 volwassenen en één kind slapen in de open ruimte, 147 volwassenen en 85 kinderen in de opvang voor thuislozen. Dat blijkt uit een recent rapport, opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting. Brugse ereschepen Hilde Decleer vraagt het Brugs stadsbestuur om de nachtopvang uit te breiden, die telt nu slechts achttien bedden in de winter, twaalf in de zomer.

Eerste bellers

“Wie aanspraak wil maken op een overnachtingsplaats voor daklozen moet hiervoor, de dag zelf, stipt om 11 uur in de voormiddag bellen om een bed te reserveren. De eerste 10 à 12 bellers verkrijgen een nachtopvang en tegen 11.30 uur weten de bellers of ze een bed hebben.”

“Diegenen die niet stipt kunnen inbellen, door bijvoorbeeld een job, vallen uit de boot. Ook diegenen die een job hebben en zich hierdoor tussen 18.15 en 19.45 uur niet kunnen aanmelden, mogen niet binnen. In april heeft het nochtans vele avonden en nachten geregend”, aldus Hilde Decleer.

“Blijkbaar heeft Brugge veel minder opvangplaatsen dan Oostende en Roeselare, die er elk 20 hebben. De zieke mensen moeten in Brugge ook naar buiten in de ochtend, zelfs in de winter. In Oostende zou dit niet zo zijn”, stelt het gemeenteradslid.

Studie

De Brugse politica kon de de studie “Telling dak-en thuislozen-Globaal rapport 2022”, opgemaakt door de Koning Boudewijnstichting, inkijken.

“Ook voor het arrondissement Brugge zijn resultaten meegedeeld van de telling. De regio heeft ongeveer 683 daklozen, waarvan er 31 volwassenen en één kind in de open ruimte slapen, 147 volwassenen en 85 kinderen in opvang voor thuislozen.”

Actieplan

Hilde Decleer vraagt het stadsbestuur en Mintus om in Brugge het aantal plaatsen waar veilig kan geslapen worden door daklozen, te verhogen tot minstens twintig veilige slaapplaatsen: “Ook vor mensen met een beperking. Daarnaast is er een regionaal of stedelijk actieplan nodig met betrekking tot de dak- en thuisloosheid.”

Schepen voor sociale zaken Pablo Annys (Vooruit) repliceert: “Het aantal daklozen stijgt, niet alleen in Brugge, maar in heel Vlaanderen. Dak- en thuislozen is een complexe problematiek, we doen vooreerste aan preventie. En dan is er de opvang, gezien de wooncrisis in Brugge. We hebben het belsysteem geoptimaliseerd.”

“De stopnachten zijn een systeem om gewenning in de dakloosheid te voorkomen, zodat de dakloon zich niet nestelen in hun situatie. Een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen vergt meer personeel en een ander gebouw. In de winter breiden we ons aanbod uit met hotelkamers, zodat niemand tegen zijn wil buiten moet slapen. Uit de recente cijfers blijkt dat de nood hoog is en we meer opvang moeten realiseren. De provincie verhoogt haar subsidie, we zoeken naar een geschikt pand.”