Schrijf je in voor tweede Baekelandt Universalis in Lendelede

Na het succes van de Baekelandt Universalis in het Baekelandt-jaar 2024, wil de cultuur- en vrijetijdsdienst dit kaar uitpakken met een tweede editie. “Wie zich wil inschrijven kan dat nog doen tot en met 10 maart op de webshop van Lendelede”, zegt Hilde verhamme van de cultuurdienst.

Wie denkt dat er na het Baekelandt-jaar 2024 helemaal geen sprake meer zou zijn van activiteiten rond de figuur van Ludovicus heeft het mis voor. Schepen Daan Mostaert bevestigde dat er nog wel een en ander onder die naam zal georganiseerd worden. “”Er was al een nieuwjaardrink, een zopas voorgesteld bordspel ‘De Avonturen van Baekelandt’ en er komt hoogst waarschijnlijk komt een tweede editie van ‘Baekelandt Universalis’, als er voldoende inschrijvingen zijn”, zegt de schepen.

Werkgroep

Jille Holvoet was vorig jaar augustus de winnaar van de wedstrijd die veel Lendeledenaren wekenlang in de ban hield op Facebook en op de openingsvrijdag van Lendelede kermis voor heel veel spanning zorgde. “Dit jaar is maakten we een nieuwe werkgroep die de B-Universalis voorbereidt”, zegt Hilde Verhamme. “Met Sara Delaere, Marie Coopman, Hanne Veys, Kim Mondy, Ruben Deltour, Luc Vanhoonacker (foto’s) en ikzelf”, aldus Hilde. “We zorgen nu wel voor nieuwe proeven zodat kandidaten die de eerste keer meededen en nu opnieuw hun kans wagen, niet zouden bevoordeeld worden. De proeven worden op 2 dagen opgenomen: op de zondagen 23 en 30 maart in de sporthal. Inschrijven kan nog tot en met 10 maart op www.lendelede.be/webshop. Maar we beperken ons dit jaar wel tot maximum 21 inschrijvingen. Nieuw is dat niet alleen Lendeledenaren kunnen inchrijven, maar ook kandidaten die een band hebben met Lendelede. Proeven worden afgenomen in de sporthal, Den Tap en op externe locatie.

Mooie prijs

Net als vorig jaar kan men wekenlang de wedstrijd volgen op de Facebookpagina van Lendelede waar wekelijks vanaf de zondagmiddag 12 uur te zien zal zijn welke kandidaat afvalt. De finale spelen we net als vorig jaar op de opening van Lendelede kermis op een vrijdagavond in augustus. En voor de winnaar zal er net als vorig jaar een weekendje te winnen zijn in de B&B van Dirk Baekelandt in de regio van Bordeaux in Frankrijk. (IB)