De brandweer kreeg zaterdagochtend melding van een schouwbrand in de Mitswegestraat in Eernegem.

Bewoners van een huis belden rond 9 uur de hulpdiensten op toen ze een rookontwikkeling zagen in hun woning en dachten aan een schouwbrand. In afwachting gingen ze naar buiten. Brandweerpost Koekelare snelden samen met materiaal en manschappen van Zone 1 ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Het huis werd nog geventileerd maar iedereen kon gauw terug naar binnen. (JH)