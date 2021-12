Schootkat Patje zoekt knuffelmaatje

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis van de Kust in Oostende. Zij zoeken een thuis voor Patje, een kater van ongeveer elf jaar oud met een voorliefde voor knuffels.



“Patje is zo lief en zo aanhankelijk, het is werkelijk ongezien”, vertelt Fabrice Goffin, voorzitter van het asiel. “Patje is helaas een zwarte kat en dat speelt niet in zijn voordeel om geadopteerd te worden. Veel mensen hechten nog steeds waarde aan het bijgeloof dat zwarte katten ongeluk brengen of dat ze minder mooi zijn dan andere poezen.”

“Nochtans heeft hij echt heel veel liefde te geven. Hij smeekt je constant om opgepakt te worden en eens hij in je armen zit, moet je hem er bijna met geweld weer uithalen.” (lacht)

Schootkat

Patje heeft een moeilijke tijd achter de rug. “Nu is hij perfect in orde, hij heeft geen medische problemen. Maar hij heeft niet altijd de beste leefomstandigheden gekend”, aldus Fabrice.

“Daarom zoeken we baasjes die hem de rest van zijn leven een goede thuis willen geven. Liefst mensen met een tuintje of koertje, want Patje gaat graag nog eens op wandel. Maar het allerbelangrijkste is dat ze echt op zoek zijn naar een schootkat en knuffelmaatje”, besluit Fabrice met een glimlach.