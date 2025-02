Schoonmama Vooruit-minister Melissa Depraetere zoekt nieuwe thuis voor drie katten nadat zware brand chalet heeft verwoest

De mama en stiefvader van Kenneth Vermeulen, echtgenoot van Vlaams minister Melissa Depraetere, werden midden januari door een bijzonder hevige brand getroffen. Die zorgde voor heel wat schade aan hun chalet in het Luxemburgse dorpje Biron. Kenneths mama zoekt nu via sociale media een nieuwe thuis voor hun drie katten.

‘Wie geeft deze lieverds een gouden mandje?’

‘Daar wij ze met heel veel pijn in het hart zelf niet mogen houden, zoeken we dringend een warme thuis, alleen voor de poesjes. Wij zouden heel dankbaar zijn.’

‘We zijn alles verloren in een brand.’

Zo luidt de oproep die Christa Carels, mama van Kenneth Vermeulen en schoonmoeder van Vooruit-minister Melissa Depraetere, op haar Facebookprofiel plaatste.

Ze woont samen met haar partner in een fraai uitgebouwde chalet in Biron, een dorpje in de Waalse provincie Luxemburg. Zondagmiddag 12 januari brak er in hun woning een felle brand uit die voor heel wat schade zorgde. Het koppel raakte niet gewond, maar was in shock.

Onbewoonbaar

De brandweer kreeg de vlammenzee snel onder controle en kon zo een deel van het gebouw vrijwaren, al zorgde rookontwikkeling en bluswater ook daar voor schade. De chalet is voorlopig onbewoonbaar.

Christa droeg in haar chalet met veel liefde zorg voor drie katten, maar die kan het koppel voorlopig niet bij zich houden. Daarom gaat ze nu op zoek aan een ander onderkomen voor de huisdieren.