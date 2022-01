Schoonmaak overslaan in Upstairs Hotel? Een extra boom!

In het Upstairs Hotel in Oostende kunnen hotelgasten voortaan kiezen om de dagelijkse schoonmaak over te slaan. Telkens dat gebeurt, wordt er een boom geplant ergens op de wereld waar er nood aan is. Upstairs is het eerste Belgische hotel dat aan ‘Hotels for Trees’ deelneemt.

Upstairs is een hip hotel met een bijzonder interieur in New York-sfeer. Sinds deze week neemt het hotel in hartje Oostende deel aan de actie ‘Hotels for Trees’. Elke hotelgast vindt een deurhanger op zijn bed met uitleg over de actie. Als ze de ‘Plant a tree for free’-deurhanger aan de deur hangen, zal de housekeeping deze kamer overslaan. Het aantal kamers wordt dagelijks doorgegeven aan Hotels for Trees. Zij staan in voor het planten van de bomen op plaatsen in de wereld waar de nood het hoogste is. Dit gebeurd in samenwerking met Trees for All. De actie loopt een week en leverde al 36 bomen op.