Schoonheidssalon Cloë La Coere verwent met ‘unique’ behandelingen

Cloë La Coere is aan de Brugsestraat in Aartrijke gestart met haar schoonheidssalon Unique. “Ik wil het onderscheid maken met een perfecte afwerking tot in de details.”

Cloë La Coere (25) woont in Oudenburg, maar wijkt naar Aartrijke uit voor haar gloednieuwe zaak Unique. “Het was tijd voor mij om een eigen schoonheidssalon te beginnen, waar ik mijn passie en ziel in kan leggen. Hier aan de Brugsestraat vond ik het pand dat ik zocht. Niet te groot, niet te klein en op een ideale locatie”, vertelt Cloë. Ze heeft al ervaring opgedaan in schoonheidssalons in Oostende en Brugge.

Haar specialiteiten zijn wimperlifting, wimperextensions en nagels. “Ook voor pedicure, manicure en epilatie kunnen klanten bij Unique terecht. Ik wil het onderscheid maken in kwaliteit en klantvriendelijkheid. Ik ben bijvoorbeeld geen klassieke nagelstyliste, ik hou van een perfecte afwerking tot in de details. Ook nagelbijters kan ik helpen.” Unique is open op dinsdag, donderdag en zaterdag. (BC)