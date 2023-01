Schoonbroer van Olivier Vandecasteele op bezoek in Leiecollege

De leerlingen van het 5de en 6de middelbaar uit het Komense Leiecollege, werden afgelopen week op een erg confronterende manier ondergedompeld in de actualiteit. Joris Brabant, schoonbroer van Olivier Vandecasteele, kwam er getuigen. Olivier zit al bijna een jaar vast in een Iraanse gevangenis.

“24 februari 2022, de dag dat onze wereld compleet overhoop werd gehaald.” De leerlingen hangen aan de lippen van Joris Brabant wanneer hij het gruwelijke verhaal van zijn schoonbroer Olivier vertelt. “Olivier is altijd al actief geweest bij verschillende humanitaire organisaties. Het is trouwens op die manier dat onze families elkaar ook leerden kennen”, klonk het tijdens een pakkend betoog. “Die ene dag had Olivier nog enkele zaken in Iran afgehandeld en wilde hij er zijn verblijf afsluiten met pizza’s voor zichzelf en wat vrienden. Toen er aan de deur werd gebeld dacht iedereen dan ook dat het de koerier was maar aan de deur stonden 4 politieagenten. Olivier kreeg een zak over het hoofd, kreeg handboeien om en dat was meteen de laatste keer dan iemand hem nog zag.”

Tijdens het hallucinante verloop van de zaak werd Olivier beschuldigd en veroordeeld voor spionage. De internationale gemeenschap sprak openlijk van een schijnproces maar daar was Teheran niet van onder de indruk. “Men heeft Olivier gewoon wat dingen in zijn schoenen geschoven omdat ze net dan een internationale gevangene nodig hadden. Tot op heden is het nog steeds erg onduidelijk waarvan ze Olivier verdachten maar het leverde hem wel 24 jaar cel en meer dan 60 zweepslagen op.”

De passage van Joris in het Leiecollege kadert in een project dat door de familie van Olivier werd opgezet. “We hebben lang de lippen op elkaar moeten houden omdat de diplomatiek het eerst wilde oplossen”, ging het verder. “Die pogingen liepen allemaal op een sisser af en dus is het nu tijd om België wakker te schudden. Door middel van dergelijke voordrachten houden we de zaak niet alleen levendig, we werpen ook een licht op de mensenrechten in Iran of toch hoe ze er bijna onbestaande zijn. De vrijheden en rechten die we hier kennen, zijn niet overal even voor de hand liggend. Amnesty International heeft ondertussen officieel erkend dat Olivier door de Iraanse overheid werd ontvoerd en de petitie die we hebben opgestart, die verzamelde reeds meer dan 200.000 handtekeningen. Met die petitie zullen we naar het Europese parlement trekken met de vraag actie te ondernemen. Olivier kan de mensonterende behandeling die hij er krijgt niet lang meer volhouden.”