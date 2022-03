Schooltrio Sint-Kristoffel zet actie op poten voor Oekraïne

Ook de vrije basisschool in Sint-Kristoffel wil de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne steunen. Daarom wordt er op vrijdag 25 maart een actie op poten gezet op de speelplaats. “We voelden dat de kinderen er nood aan hadden om iets te kunnen doen voor die slachtoffers”, aldus directrice Nathalie Reheul.

De inval van Rusland in Oekraïne laat niemand onberoerd. We zien gruwelijke beelden op tv en horen op de radio over de verschrikkingen die ook deze oorlog met zich meebrengt. Maar terwijl volwassenen daar een zicht op hebben, is het voor kinderen moeilijk te plaatsen. Op school stellen ze verschillende vragen aan hun leerkrachten, uiten ze hun bezorgdheid over het naar hier komen van de oorlog en vragen ze zich af of ze iets kunnen doen voor die mensen die alles hebben verloren en moesten vluchten naar onbekende plaatsen. “Onze leerkrachten doen hun uiterste best om de onzekerheid van de leerlingen weg te nemen en om hen uit te leggen wat er gebeurt en waar het over gaat. Tegelijkertijd merkten ze ook dat de leerlingen graag iets wilden doen voor de mensen in Oekraïne”, vertelt directrice Nathalie Reheul. “Al snel kwamen leerkrachten tot een besluit. Er zou een koffiestop worden georganiseerd. We doen dat normaal al met Broederlijk Delen, maar zullen het nu doen ten voordele van Oekraïne. We hebben hier een heel enthousiast team met een groot hart voor alle kinderen.”

Pampers

Op vrijdag 25 maart zal er vanaf 15.15 uur koffie met gebak aangeboden worden op de speelplaats van de vrije basisschool Sint-Kristoffel. “De aanwezigen zullen ook de mogelijkheid hebben om wat centjes in een bus te deponeren, centen die samen met de opbrengst van de koffiestop zullen gebruikt worden om pampers te kopen. We willen niet zomaar geld geven, maar wel iets waarvan we zeker zijn dat het bij de juiste mensen terechtkomt. Waarom pampers? Omdat er in Oekraïne een grote nood is aan pampers en ook omdat het op die manier een geschenk van kinderen voor kinderen is. Iedere klas zal ook meehelpen om alles te versieren door zelfgemaakte vlaggetjes en decoratie te plaatsen. Wie nog pampers overheeft, mag die zeker schenken. Alle leerkrachten en ook het directieteam, met mezelf en directeur Arne Vanhaelewyn, werken volledig mee. We ondervinden dat de leerlingen zich beter voelen nu ze weten dat ze iets kunnen doen.”