Schoolkinderen wuiven Annie Lainez uit met een liedje

“Ja, ik zal de kinderen missen”, zegt Annie Lainez. Maar de kinderen zullen haar ook missen. In de vrije basisschool Spes Nostra in de Koffiestraat in Heule was zij de voorbije twaalf jaar de populaire reftermedewerkster voor de bedeling van de maaltijden. Bij haar pensionering werd ze door de kinderen uitgewuifd. Ze zongen voor haar ook een gelegenheidsliedje.

Moeilijke jaren

Annie (61), die in de Meelbesdreef woont, heeft eerst in het badkamertapijtbedrijf Debilux gewerkt dat destijds in de Mellestraat gevestigd was. Toen ze daar werkloos werd, vond ze een nieuwe baan bij de lagere scholen van Spes Nostra, als reftermedewerkster en schoonmaakster. De voorbije jaren zijn voor Annie niet gemakkelijk geweest. Haar man Rik Staelens is in 2020 overleden, net tijdens de coronaperiode. Hij was slechts 58 jaar. En hetzelfde jaar eind oktober stierf ook haar moeder. Op haar laatste officiële werkdag werd zij voor een ontbijt verwelkomd in de Koffiestraat, daarna bracht ze een bezoekje aan de klassen. In de turnzaal verzamelde directeur Joost D’haene de kinderen. Ze zongen er samen voor Annie een speciaal liedje. Ze trok nadien ook nog naar de vestiging Schoolstraat waar veel kinderen haar ook kenden en waar ze als onderhoudspersoneelslid heeft gewerkt.

Haakwerk

Annie Lainez is erg creatief en zal zich nog niet gauw vervelen. Ze is bekend voor haar kunstig haakwerk. Haar werkjes versierden geregeld de schoolrefter, zoals nu met Sinterklaas en Kerst. Ze deelt de hobby met haar zus Rosa: “Voor de gemeente Kuurne maken we jaarlijks een paar honderd gecrocheerde ezeltjes die dan tijdens de Ezelsfeesten in oktober uitgeworpen worden voor de kinderen. Samen met mijn zus ben ik ook vrijwilliger in de rusthuizen Ter Melle in Heule en H. Familie in Kuurne.” Annie houdt ook van honden. Nu heeft ze nog twee kleine dobermann pinschers. Ook voor de oppas van haar kleinkinderen zal zij nu meer tijd hebben.