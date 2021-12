Schoolhuis in Roeselaarsestraat wordt onder handen genomen

De zoektocht naar een locatie voor de aanleg van een atletiekpiste in Dadizele gaat verder. Moorslede voorziet voor de aankoop van de gronden 250.000 euro.

“We willen eerst de locatie vastleggen vooraleer hier meer over uit te weiden”, aldus schepen van Financiën Sherley Beernaert (STERK). “Het budget is voorzien. Er is zicht op een locatie, maar we moeten nog in gesprek gaan met de buurt. We hopen het in 2023 rond te krijgen. De twee atletiekclubs en de sportraad zullen we erbij betrekken.”

De komende jaren zijn nogal wat grote rioleringsprojecten voorzien. Hiervoor ligt er in het meerjarenplan een budget van 1.500.000 euro vast. Op het programma staan de Nieuwstraat, Azalealaan en Geluwestraat, Kleppestraat-Ledegemstraat, Breulstraat-Tuimelarestraat. “Van die gelegenheid zullen we gebruik maken om de voet- en fietspaden te vernieuwen, fietsstraten, fietslinten en fietszone in te richten”, aldus schepen Beernaert.

Het schoolhuis van de gemeentelijke basisschool in de Roeselaarsestraat wordt gerenoveerd. Hiervoor ligt er een krediet van 350.000 euro vast. “Het gaat om het meest historische deel van de school, zichtbaar van op de straat”, zegt Sherley Beernaert. “Daar zijn nu een deel van de eetzaal en enkele kleinere klaslokalen gevestigd. Die lokalen worden eveneens gebruikt voor muzieklessen. Dit gebouw voldoet absoluut niet meer aan de huidige normen van duurzaamheid.”

Verledding

De gemeente zet ook verder in op verledding van de openbare verlichting. Er zijn 303 lichtpunten voor verledding voorzien. “De afspraak was om jaarlijks 200 lichtpunten te verledden”, zegt Beernaert. “Hier wordt een tandje bijgestoken. We voorzien alle invalswegen, uitgezonderd de Roeselaarsestraat die al aangepakt werd. In de Kortrijksestraat worden enkele lichtpunten bijgeplaatst in de bochten, om de verkeersveiligheid te verbeteren. In ‘t Torreke in Dadizele verhuist de bib naar het gelijkvloers. “Er is meer ruimte nodig”, aldus schepen van Cultuur Nessim Ben Driss (Visie). “Eventueel komen er extra openingsuren. Waar de bib zich nu bevindt, komt er een extra vergaderzaal of polyvalente ruimte.” (Erik De Block)