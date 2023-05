Schoolgebouw De Kleine Reus wordt verkocht

Op de Veurnse gemeenteraad werd beslist om een deel van het schoolgebouw De Kleine Reus in Steenkerke te verkopen. Ondanks alle inspanningen van leerkrachten, ouders en directie om in 2019 aan het vereiste aantal leerlingen in de lagere afdeling van De Kleine Reus in Steenkerke te geraken, is dat niet gelukt en werd het schooltje op 30 juni 2019 definitief gesloten.

Begin januari 2023 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om de procedure tot verkoop van een deel van het gebouw van de gemeentelijke lagere school in de Haenestraat 8 in Steenkerke op te starten. “Er wordt gekozen voor verkoop van DEEL 1 zonder erfdienstbaarheid van doorgang”, licht schepen Anne Dequidt toe. “De waarde van het gebouw op en met grond en aanhorigheden werd door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid geschat op 324.000 euro voor ongeveer 324 vierkante meter nuttige oppervlakte, op een te meten stuk grond van ongeveer 880 vierkante meter. De stad Veurne dient zich in principe te houden aan de schattingsprijs, en kan de verkoop niet toewijzen onder die prijs.

Notariskantoor

Er is voorgesteld om de verkoopprocedure te laten verlopen door een notariskantoor in Veurne via de website Biddit, met voldoende openbaarheid en transparantie, en met gepaste publiciteit. De doorlooptijd van de opstart van een dossier in biddit.be is ongeveer 4 maanden; de publicatie 1 à 2 maanden, biedingen 8 dagen, toewijzing gebeurt binnen maximum 10 dagen na het afsluiten van biedingen. De notaris dient binnen de 8 dagen het bod toe te wijzen aan de inschrijver met het hoogste bod. Notariskantoor Eric de Grave in Veurne wordt aangeduid als notaris om het verkoopdossier via biddit.be te publiceren. De datum waarop de inschrijvers hun voorstel moeten indienen, wordt in samenspraak met de aangestelde notaris afgesproken.” (MVO)