Schooldirecteur is vrijwilliger in de Brugse nachtopvang: “Slapen kan ik toch overal”

Karel Scherpereel, CD&V-gemeenteraadslid en schooldirecteur van OLVA De Meersen, is sinds enkele maanden vrijwilliger bij nachtopvang ’t Sas, een initiatief van de Brugse welzijnsvereniging ’t Sas aan site Minnewater. Zelf toetert hij dat niet in het rond en minimaliseert hij zowaar zijn engagement. “Slapen kan ik overal, alleen niet op mijn bureau en in het stadhuis.”

“In de keuzes die ik maak, komen eerst familie en vrienden, dan school en politiek. En als je keuzes maakt, is het heel belangrijk om je daar goed voor in te zetten. Als schooldirecteur ben ik al 17 jaar bezig en ken ik het klappen van de zweep. Als politicus is dat een ander geval. In het begin was dat voor mij totaal nieuw en moet je veel leren.”

“Als politicus zit ik ook in heel wat raden van bestuur, onder andere in die van ’t Sas, waar er gesproken werd over de nachtopvang en over zaken die daar moeten gebeuren en aan vernieuwing toe zijn. Om daar meer over te weten, heb ik me aangemeld als vrijwilliger en blijf ik eraan vastplakken, omdat ik het zo zinvol vind. En slapen kan ik overal. Mijn familiale situatie leent er zich ook toe.”

“Als ondervoorzitter van de welzijnsvereniging Ruddersstove ben ik de grootkeuken gaan bezoeken, en als ondervoorzitter van welzijnsvereniging Ons Huis ben ik een halve dag in De Nieuwe Notelaar gaan meewerken, en ging ik kijken naar hun toneel in Daverlo en kerstconcert. Het is vanuit mijn politieke mandaten dat ik me sociaal engageer en ik ondervind daar geen last van.”

Wat moet je als vrijwilliger in de nachtopvang concreet doen?

“Daklozen moeten tussen 11 en 12 uur telefonisch een plaats reserveren. Tussen 19 en 20 uur worden ze geregistreerd en krijgen ze van medewerkers van ’t Sas een lakenpakket, handdoek en doucheschuim én een slaapkamer toegewezen. In de zomer slapen ze alleen op een kamer, in de winter met twee of drie. Intussen heb ik, of de andere vrijwilliger, de soep opgewarmd en de tafel gedekt en kunnen ze vanaf 20 uur aan tafel gaan. Na het eten zijn ze vrij tot 23 uur. De toegangsdeur gaat dan op slot, maar ze kunnen nog altijd naar buiten.”

“Om 6.30 uur wordt het ontbijt klaargemaakt, eitjes gekookt en de afwas gedaan. Tegen 6.45 uur komt er iemand van ’t Sas om hen wakker te maken. Om 8 uur komt er nog een medewerker, en om 8.30 uur moeten ze buiten.”

“We zijn altijd met twee vrijwilligers. Ik doe dat nu al een maand of vijf, een tweetal keer per maand, in het begin tijdens de vakantie, nu ook tijdens de week, want mijn vrijwilligerswerk is om 8 uur ten einde, en met de fiets kan ik om 8.30 uur weer op school zijn.”

Wat zijn je ervaringen tot nu toe met de nachtopvang en de daklozen?

“Het gaat overwegend om mannen tussen 18 en 70 jaar, onder wie niet zoveel migranten. Er zijn daar ook Bruggelingen bij. Het zijn heel toffe, lieve mensen, maar die niet uit de armoedespiraal geraken. Als ik hen dan vraag wat ze de hele dag doen, antwoorden ze dat ze weinig doen…”

“Soms gedraagt iemand zich ook agressief, maar dan wordt hij meteen buitengezet. Van iemand hoorde ik dat hij drie dagen lang geen nachtopvang kon krijgen in Brugge en toen naar Oostende gegaan was, maar dat hij daar nooit meer naartoe zou gaan, want dat er in vergelijking met Brugge totaal geen discipline heerst. In Brugge is alles wel op en top georganiseerd, en wordt er heel kordaat en correct met daklozen omgegaan. Met dank ook aan coördinator Thibault Jonckheere, die alles in zeer goede banen leidt. ’t Sas zorgt ook voor opvolging, en probeert daklozen opnieuw op de rails te zetten.”

Zijn er zaken die nog beter kunnen in de nachtopvang?

“Er zijn slechts 12 kamers, en dat is duidelijk te weinig. Ik heb daar al een schriftelijke vraag over gesteld maar blijkbaar heeft dit met de brandveiligheid te maken. Er is ook maar één douche, zodat er daar maar om de 15 minuten iemand gebruik van kan maken. Ook dat is te weinig.” (CGRA)