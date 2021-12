School De Tandem in Bissegem start verbouwingswerken aan vroeger klooster

Eind november begonnen de verbouwingswerken aan het vroegere klooster in de Driekerkenstraat in Bissegem. De vrije kleuter- en lagere school De Tandem en vzw Scola hopen het gebouw in september in gebruik te nemen.

“In de verbouwing van het klooster voorzien we ook werken in de vroegere pastorie, want daar is de erfpacht in orde”, begint Wim Callewaert, die samen met Stefanie Moenens het directieteam van de school vormt. “De laagbouw tussen de pastorie en het klooster wordt een sanitaire en een opbergruimte. Er komt een doorgang van het klooster naar de pastorie, waar we nu al de kinderen van peuterklas en eerste kleuter opvangen. We kunnen tijdens de werken deze opvang verder laten plaatsvinden.”

Strippen

Momenteel is men bezig met het strippen van het klooster dat eerder al aangekocht werd door vzw Scola. “Alle plakwerk gaat eruit en binnenin verdwijnen een aantal muren om wat grotere ruimtes te creëren. Op de bovenverdieping zijn ook al de kleine chambrettes verdwenen.”

De ruwbouwwerken moeten in april afgerond zijn. In de ruwbouwwerken is ook het reinigen van de gevel voorzien. “Dat zal natuurlijk het straatbeeld direct verfraaien. De gevel mag natuurlijk gereinigd worden, maar is beschermd en moet hetzelfde uitzicht behouden.”

Werfvergaderingen

Nu er volgende week geen les is voor de kinderen op school gaat de voorste poort weg. “Er komt een schoolplein. Ook de toegang tot de speelplaats wordt vervangen. Er komt een poort die volledig kan afgesloten worden en er komt ook camerabeveiliging.” Er wordt volgende week in de school wel noodopvang voorzien, maar hiervoor kan men een toegang langs de kant van het woonzorgcentrum aan de Hendrik Dewildestraat gebruiken. “Elke week zijn er constructieve werfvergaderingen, waar bekeken wordt welke gevolgen bepaalde werken kunnen hebben voor de school.”

Tijdens de werken zal de opvang verder kunnen plaatsvinden

Na de paasvakantie worden dan de sanitaire en elektrische voorzieningen aangepakt en wordt de binneninrichting afgewerkt. “We mikken nog altijd op 1 september om het vernieuwde klooster in gebruik te nemen.”

Refter

In het klooster komt er aan de kant van het nieuwe schoolplein een ingang naar het secretariaat dat via een desk bereikbaar zal zijn. Van daar kan je ook naar het nieuwe directiebureel dat in de vroegere kapel van het klooster komt. Er komt ook een polyvalente ruimte waar middagmalen zullen geserveerd worden en een industriële keuken is voorzien. “Doordat de kleuters in de pastorie en het klooster zullen eten, zal dit ruimte scheppen in onze andere refter voor de lagere school, want nu moeten we de middagmalen in drie shiften voorzien, en dat is teveel”, aldus nog het directieteam.

De vzw Scola zal de bovenverdieping van het klooster in gebruik nemen. Wim en Stefanie zijn van plan om zusters Gertrude en Leona – de twee laatste zusters die in het klooster van Bissegem woonden – uit te nodigen voor de inhuldiging. “We zetten geen stappen in het duister”, verzekeren Wim en Stefanie ons. “Alles is goed berekend en we kunnen ook op subsidies rekenen.”