Scholengroep zet vader en dochter in de bloemetjes tijdens Dag van de Vrijwilliger: “Hun toewijding werkt ook inspirerend”

Ter gelegenheid van de Dag van de Vrijwilliger zet scholengroep Impact twee bijzondere buren van Freinetschool De Tandem in Sint-Kruis bij Brugge heel speciaal in de kijker. Vader en dochter Mathieu en Célestine Cottenjé zorgen immers al zes jaar lang met hart en ziel voor de dieren op het terrein van de school. Hun dagelijkse toewijding, ook tijdens weekends en vakanties, maakt een wereld van verschil voor de leerlingen en de dieren. “We doen dit niet alleen om de school en de kinderen te helpen, maar ook voor de dieren. Zij verdienen een goede behandeling”, relativeert Célestine Cottenjé de inzet van haarzelf en haar vader.

Freinetschool De Tandem is gelegen op een idyllisch terrein waar pony’s, geiten en hangbuikvarkens deel uitmaken van het dagelijkse schoolleven. De leerlingen nemen een groot deel van de zorg op zich en leren zo wat verantwoordelijkheid en respect voor dieren betekent. Maar als de schooldag eindigt, nemen Mathieu en Célestine het over. Elke avond voorzien ze de dieren van hooi. Ook tijdens de weekends en tijdens de schoolvakanties staan ze paraat. Het duo neemt slechts vijf dagen vrij per jaar. Een indrukwekkend bewijs van hun inzet.

Inspirerend

In een tijd waarin vrijwilligerswerk onmisbaar is, staan Mathieu en Célestine symbool voor wat het betekent om je belangeloos in te zetten. Scholengroep Impact wil hen, en alle andere vrijwilligers, op deze Dag van de Vrijwilliger in de bloemetjes zetten. “Met verhalen als dat van Mathieu en Célestine hopen we het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken. Hun toewijding maakt niet alleen het verschil voor de dieren, maar inspireert ook de leerlingen van De Tandem om zelf betrokken en zorgzame mensen te worden”, aldus Pieter De Winne, algemeen directeur van scholengroep Impact. (PDC)