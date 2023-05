Scholengroep Sint-Michiel zet in op duaal leren en hoger onderwijs: “Voor gemotiveerde leerlingen”

Het onderwijsaanbod voor BSO-leerlingen ziet er in de Roeselaarse scholengroep Sint-Michiel vanaf september helemaal anders uit. Enerzijds neemt men de vlucht vooruit op gebied van duaal leren en er komt nog meer aandacht voor leerlingen uit het beroepsonderwijs die naar het hoger onderwijs willen doorstromen via 7 Connect.

De jongste jaren is gebleken dat er wat hiaten zaten in het aanbod voor BSO-leerlingen. Enerzijds was de link met het arbeidsveld niet genoeg aanwezig en anderzijds was er te weinig aandacht voor de gemotiveerde toppers uit het beroepsonderwijs die willen doorstromen naar het hoger onderwijs. Vanaf september komen er wijzigingen in de keuzemogelijkheden voor de leerlingen uit de BSO-afdelingen van VTI, het VISO, De Burgerschool en het VABI.

“We willen af van de negatieve connotatie die al jarenlang vasthangt aan het vroegere studeren met een leercontract. Leerlingen en ook veel ouders vonden dit een mindere vorm van opleiding gereserveerd voor wie schoolmoe was. Maar niets is minder waar dus stappen we in onze scholengroep actief mee in het duaal leren. Het wordt vanaf september bij ons een nieuwe voltijdse onderwijsvorm. Het wordt echt leren werken op een werkvloer”, verduidelijkt directeur Jean-Pierre Declercq.”

Degelijk

“We willen hiermee tegemoet komen aan jongeren die een leerbereidheid tonen maar op een andere manier willen leren. We richten ons tot die leerlingen die liever geen vijf dagen op een schoolbank doorbrengen maar toch al arbeidsbereid zijn en ook arbeidsrijp zijn. Het duaal leertraject is er dus voor sterk gemotiveerde leerlingen en dus niet, zoals vroeger nogal eens werd gedacht, voor wie met schoolmoeheid kampt.”

“We hopen op die manier minder ongekwalificeerde uitstroom of vroegtijdig afhaken te zien, nog beter aansluiting te vinden bij het bedrijfsleven en een vlottere inschakeling in de arbeidsmarkt te verkrijgen.”

Liam Haelewyn volgt dit jaar al dit duaal traject vanuit zijn basis in het zevende beroep aan het VABI. “Ik werk drie dagen per week bij een tuinaanlegger waar ik echt het vak leer. De overige dagen ben ik op school. Ik ben geen goedkope werkkracht die wat klusjes opknapt. Mijn werkgever is erkend en weet dus dat hij naast de job ook voor een degelijke opleiding moet zorgen zodat het leerplan wordt gerealiseerd. Duaal leren is niet gemakkelijk, het is vaak zwaar en ik klop lange uren en dagen maar ik doe het heel graag.”

Duaal leren kan in drie scholen van de scholengroep voor een 30-tal beroepen. Zo kan dat in het VTI voor bijvoorbeeld restaurant en keuken en in het VISO voor haarverzorging. VABI biedt duaal leren aan voor onder andere tuinaanlegger. Uniek voor de regio is de richting fietshersteller.

7 Connect

Een andere nieuwigheid is een aanbod voor BSO-leerlingen die na hun middelbare school toch willen verder studeren. “Dat komt steeds vaker voor”, legt Dieter Depuydt, adjunct-directeur van de Burgerschool uit. “Jammer genoeg ligt het slaagpercentage bij die leerlingen nogal laag. Niet verwonderlijk want de BSO-opleiding is vooral gericht op maximale kansen op de arbeidsmarkt en niet op het hoger onderwijs.”

“In 2020 beslisten we al om een zevende jaar aan te bieden met slechts één doel. Leerlingen uit het BSO klaarstomen voor hoger onderwijs en met dat project waren we uniek in West-Vlaanderen. Het was een zoektocht om dat uit te bouwen want we moesten zelf onze leerplannen schrijven en zelf de hiaten gaan opzoeken in ons aanbod.”

“De leerlingen reageerden enthousiast maar we merkten dat die 18- en19-jarigen zich niet meer zo thuis voelen in een middelbare school waar ze nog als leerlingen worden behandeld. Daarom verhuisden we naar de campus van Vives in Roeselare.”

“Dat was een hele verbetering”, vertellen oud-leerling Oktai Mestdagh en huidig leerling Amber Bruggeman. “Zo hebben we meteen al een beetje een hogeschoolgevoel. Het is een ideale brug tussen het middelbaar en het hoger onderwijs. We voelden ons meteen sterker gemotiveerd om te gaan studeren. De lessen zijn soms pittig want we krijgen grotere pakken te verwerken in een hoger tempo. Je moet moeite doen en je taken niet laten liggen. In één jaar spijkeren ze onze kennis bij tot het niveau van eind 6TSO. Maar anderzijds krijg je in het 7 Connect via de seminarielessen veel hulp op maat. Er wordt heel veel een beroep gedaan op je eigen verantwoordelijkheid, je moet het écht zelf willen”, besluiten de twee studenten enthousiast.

Info over duaal leren vind je op www.duaalinroeselare.be en op www.burgerschool.be vind je meer over 7 Connect. (Bart Crabbe)