Naar jaarlijkse gewoonte verwelkomde de scholengroep Sint-Michiel bij de start van het nieuwe schooljaar de nieuwe personeelsleden met een feest.

Ook dit jaar mocht de scholengroep heel veel nieuwe medewerkers aanwerven. Zo’n 110 nieuwe personeelsleden startten op 1 september. Onlangs werden zij uitgenodigd in het VTI. Een negentigtal tekende present. Nadat de nieuwe personeelsleden extra geïnformeerd waren over de werking en de organisatie van de scholengroep was er een receptie. (BF/foto SB)