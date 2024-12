Scholengroep Impact zamelt meer dan 21.000 euro in voor De Warmste Week: “In de les werkten we rond het thema eenzaamheid”

De West-Vlaamse scholengroep Impact, met zowel basis- als middelbare scholen, slaagde erin om welgeteld 21.616 euro in te zamelen voor de goede doelen van De Warmste Week. “Nog belangrijker dan de geldsom is dat we in onze lessen écht aan de slag zijn gegaan met het thema eenzaamheid”, zegt algemeen directeur Pieter De Winne.

De Scholengroep Impact – met vestigingen in onder meer Brugge, Knokke-Heist en Torhout – kwam me vele tientallen leerlingen afgezakt naar ‘t Zand donderdagmorgen. Algemeen directeur van de scholengroep Pieter De Winne had een mooie cheque bij voor De Warmste Week, namelijk met een bedrag op van 21.616 euro.

Verbinding en impact

“Er was in al onze scholen een overkoepelende actie die draaide rond bewustwording omtrent het thema eenzaamheid. Aansluitend bij de naam van onze scholengroep wij impact maken en zorgen voor het verschil voor ieder kind en iedere ouder”, zegt directeur De Winne.

“Dit doen we door in verbinding te gaan met het kind, de ouder en de omgeving rondom het kind en de school. Zowel tijdens de lesuren als naschools schreven onze leerlingen brieven, zowel in hun eigen als in een andere taal schreven ze hartverwarmende boodschappen. Daarnaast werd er druk geknutseld en gekleurd.”

Warme boodschap

“De brieven werden door de leerlingen verspreid in de buurt van hun school. De toevallige voorbijganger, de buurtbewoner of bewoners in woonzorgcentra werden verrast met de warmste boodschap”, gaat de directeur verder.

“Zo creëerde onze scholengroep dus een rechtstreekse impact op het thema eenzaamheid; zeker als je weet dat we ook heel wat brieven en kaartjes terug kregen van buurtbewoners. De bewustwording en het feit dat we effectief gewerkt hebben rond het thema is eigenlijk nog belangrijker dan de geldsom”

Op het niveau van de scholen zelf werden ook tal van acties georganiseerd om geld in het laatje te brengen zoals koekjes, bakken, spaghetti-avonden, plaatjes aanvragen en kerst- en wintermarkten. Dat alles samen heeft dus de som van 21.616 euro opgebracht én sommige acties lopen nog door dus de som zal nog stijgen.

(PDV)