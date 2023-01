Scholengemeenschap huldigt werknemers die met pensioen gingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de scholengemeenschap Moorsledegem zijn tal van mensen die tussen 2020 en 2022 met pensioen gingen in de bloemetjes gezet voor hun inzet voor de plaatselijke scholen.

Maria Bekaert, Lena Seys en Viviane Devos waren ondersteunend personeel in de scholengemeenschap. Myriam Delheye nam de administratie op zich. Leerkrachten Grietje Buseyne (’t Brugske) , Filip Gheysen, (De Groeitoren) Carine Staelens (De Peereboom), Katrien Tant (’t Brugske), Katrien Debouck (De Groeitoren) , Luc Ferret (’t Brugske), Ann Vandoorne (vrije basisschool Rollegem-Kapelle), Lieve Ghekiere (’t Brugske), Hilde Devla (De Fontein), Lieve Vervaeke (’t Brugske), Rita Callewaert (De Peereboom), Marleen Dewilde (De Groeitoren) en Rita Dedeurwaerder (De Groeitoren) werden gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie.

Ook binnen de directies zijn er verschuivingen. Mia De Marez zette zich jarenlang in voor de vrije basisschool De Bunderboog in Moorslede. Stefaan Breughe was jarenlang directeur in de groeitoren in Sint-Eloois-Winkel, en Martine Clarysse ging onlangs met pensioen nadat ze een onvergetelijke dag had beleefd dankzij de leerkrachten en de leerlingen van De Peereboom in Ledegem. (BF/foto JS)