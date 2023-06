Scholenband Roeselare-Dogbo verkoopt (h)eerlijke wijn: “We willen dat ons project blijft leven”

De stad Dogbo in Benin is al jaren sterk verbonden met Roeselare. Naast de vzw en de stedenband is er ook een ‘Scholenband’ tussen beide steden. De subsidies hiervoor werden recent serieus teruggeschroefd. Om dat gat op te vullen, bundelen de basisscholen De Plataan en de Spanjeschool-De Tassche de krachten en lanceren ze een wijnverkoop.

De West-Afrikaanse stad Dogbo is al vele jaren sterk verbonden met Roeselare. Er is de vzw D. O. G. B-DOGBO met twee projecten: de tuin van Toyo, een centrum dat verwaarloosde/verlaten personen met een verstandelijke beperking een menswaardige opvang aanbiedt en P. E. J. E. S, een beroepsopleidingscentrum voor jonge meisjes, vaak slachtoffers van kinder- en slavenhandel of die uitgehuwelijkt werden. Ze leren er een beroep aan en krijgen na die opleiding een starterskit om een eigen zaakje op te starten. Naast die twee specifieke projecten is er al tien jaar een intense samenwerking tussen Roeselare en Dogbo en omgekeerd, dat is de ‘Stedenband’ dat door de federale en Vlaamse overheid financieel ondersteund wordt.

Scholenband

Naast de vzw en de stedenband is er ook een ‘Scholenband’ tussen beide steden. Hierbij zijn de basisscholen De Plataan en de Spanjeschool-De Tassche en twee openbare partnerscholen in Dogbo betrokken. Voor De Plataan zijn de schooljuffen Elly Verbeure en Jolien Vandevelde de trekkers, voor de Spanjeschool zijn dat Isabelle Demeester en Charlotte Vermander. Alle vier waren ze in 2022, voor twee weken, in de drie scholen in Dogbo om met de leerlingen te werken rond het thema ‘afval’. Het V. V. O. B – Education for development (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand) subsidieert de scholenband Roeselare-Dogbo in het kader van de internationalisering van het onderwijs, maar de subsidies werden recent serieus teruggeschroefd. “We laten evenwel ons hoofd niet hangen, we willen dat het DOGBO-scholenproject, waar we al vier jaar intens mee bezig zijn, blijft leven.”

Wijnactie

“De wijnverkoop deze maand, in samenwerking met Oxfam-Wereldwinkels, is uitsluitend bedoeld als financiering van meer werk- en leermiddelen om ter plaatse aan de slag te gaan. We hebben Koopmanskloof Chardonnay (wit), Pinotage Rosé en Shiraz (rood) in de aanbieding voor 10 euro per fles. Wie zes flessen wenst (combineren mag), betaalt 55 euro.” (AD)