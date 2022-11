Schoenmakerij Peter bestaat 38 jaar, daar hoort een nieuwe gevel bij

2 november blies Schoenmakerij Peter 38 kaarsjes uit. Peter Vandorpe (58) was 20 jaar toen hij zijn zaak begon in de Doorniksewijk. “We hebben trouwe klanten die al van dag één komen. Destijds waren er nog een twintigtal schoenmakers in Groot-Kortrijk, intussen is dat teruggevallen op een drietal, waaronder mijn broer ‘Schoenhersteller Chris’ in de Oude-Vestingsstraat.” Die terugval wijdt Peter aan verschillende factoren: de wegwerpmaatschappij (oude schoenen worden niet onderhouden of hersteld, maar eerder weggegooid om vervolgens nieuwe te kopen), minder interesse van de nieuwe generatie om de stiel te leren en het gebrek aan een officiële dagopleiding in België.

Peter was in het humaniora naar eigen zeggen geen slechte leerling, maar ook niet de beste student. Op aanraden van zijn vader besloot hij een stiel te leren. Zijn nonkel was schoenmaker dus de keuze was snel gemaakt. “Ik zat in Izegem op school, wij waren de laatste zes leerlingen. Daar leerden we schoenen maken. Na ons werd de afdeling gesloten. Er was nog even een school in Lokeren, maar die is ook gestopt. Vervolgens werkte ik twee jaar op leercontract bij een schoenhersteller in Waregem.”

Na een jaar legerdienst startte Peter zijn schoenmakerij in Kortrijk en die deed het direct goed waardoor zijn vrouw Veronique Vanthuyne (55) ook mee in de zaak stapte. “Ik kon het niet meer alleen aan. Eerst hielp Veronique achter haar werk en leerde ze reeds op die manier de kneepjes van het vak, maar al snel werd duidelijk dat we dit samen zouden doen.”

Het klantenbestand van Schoenmakerij Peter is heel uiteenlopend. “Wij hebben ook veel jonge klanten in tegenstelling tot wat mensen soms verwachten. We doen namelijk ook onderhoud en herstel van handtassen en dupliceren van sleutels en nummerplaten, al zorgt de trend van de sneakers ervoor dat we iets minder schoenherstel moeten uitvoeren. Onderhoud beperkt zich dan meestal tot wat uittrekken, lijmen of naaien. Onze ambacht voelt die impact wel, maar we merken ook dat die trend langzaam weer verdwijnt en plaats maakt voor “de schoen”, vertelt Peter.

Schoenmakerij Peter is open van 8 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 18.30 uur. Gesloten op maandag, zaterdagnamiddag en zondag. “Sinds dit jaar hebben we de maandag erbij genomen als sluitingsdag. We zijn van plan nog lang te werken, met hart en ziel, maar met iets meer rust.”