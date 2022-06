Schoenkliniek verlaat Wallenstraat: Jourdan Govaere en Delphine Bekaert verhuizen naar Hoogleedsesteenweg

De Schoenkliniek van Jourdan Govaere en Delphine Bekaert verhuist. Vanaf woensdag kunnen de klanten niet langer in de Wallenstraat terecht maar wel in de Hoogleedesteenweg 263A. En met Eddy Matyn komt er een ervaren specialist bij in de zaak.

De Schoenkliniek van Jourdan en Delphine begon 18 jaar geleden in de Wallenstraat 28, naast Schoenen Etienne. Negen jaar later verhuisde de zaak naar de Wallenstraat 50 en vanaf woensdag 15 juni vinden we de Schoenkliniek 3.0 in de Hoogleedsesteenweg 263A. Dat Jourdan en Delphine met hun zaak uit het stadscentrum vertrekken, hoeft niet per se een nadeel te zijn.

“We hebben gelukkig al een mooi klantenbestand opgebouwd en we denken dat onze klanten ons ook in de Hoogleedsesteenweg zullen vinden”, vertelt Jourdan. “Bovendien zijn er heel wat voordelen aan deze verhuizing. Onze klanten zullen kunnen parkeren op een eigen parking en moeten zich niet meer bekommeren om een parkeerticket en een tijdslimiet. Die stress valt al weg.”

“Bovendien zal onze winkelruimte dubbel zo groot zijn als nu en ons atelier zelfs vier keer zo groot. Dit zal ons toelaten om ons aanbod nog te vergroten: in de Wallenstraat moesten we werk weigeren omdat het atelier te klein was. Nu zullen we veel meer kunnen aanbieden, van schoenen herstellen over lederverwerking tot sleutelservice en afstandsbedieningen van poorten”, neemt Delphine over.

Sleutelservice

En hier komt Eddy Matyn op de proppen. De schoenhersteller-sleutelmaker heeft een tijdje geleden zijn winkel in de Iepersestraat gesloten en zijn klantenbestand overgelaten aan Jourdan en Delphine. Maar Eddy komt nog elke voormiddag meewerken met het koppel en zal de sleutelservice verzorgen. “Een goede sleutelservice leer je niet in een handomdraai. Ik zal dat doen in de Schoenkliniek en ondertussen ook Delphine en Jourdan de knepen van het sleutelvak leren”, aldus Eddy Matyn. “Die sector kent een enorme evolutie. Denk maar aan de jongste autosleutels die computergestuurd zijn. Ja, ook die sleutels kunnen klanten bij ons binnenbrengen. Ik ben echt blij, voor mezelf én voor alle klanten, dat ik hier nog bezig kan blijven en dat ik Jourdan en Delphine kan helpen.” (Peter Soete)