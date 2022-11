Schoendoosactie voor asielcentrum in Poelkapelle: “Een glimlach op het gezicht van een kind toveren”

De schoendoosactie is een initiatief dat al langer bestaat en door Lore Fortry uit Diksmuide werd dit naar onze regio gebracht. “De schoendoosactie bestaat erin schoendozen te versieren en te vullen met bruikbare spullen voor mensen die het minder goed hebben”, vertelt Lore.

“Meestal gaan die schoendozen naar een regio waar veel armoede heerst bijvoorbeeld Roemenië en Afrika. Vorig jaar koos ik ervoor om de dozen te doneren aan de vluchtelingen in de kampen in Duinkerke. Helaas konden die mensen, die immers op de vlucht zijn, de dozen niet meenemen. Ze grabbelden mee wat ze konden gebruiken, maar het goede is dat ik daar de aanzet heb gegeven om grabbeldozen te maken. Vorig jaar waren er schoendozen over en die zijn dan aan vzw De Helpende Hand geschonken die er heel wat mensen mee gelukkig maakten”, zegt Lore Fortry (34). Ze is gehuwd met Jeffrey Rollé en mama van Briek en Cas. Dit jaar gaan de schoendozen naar Fedasil in Poelkapelle.

“Ik koos – samen met vier collega’s die ook in De Vleugels in Klerken werken en die hier graag aan meewerken – voor een goed doel dicht bij huis en dat werd Fedasil. Het Sintfeestje voor de kinderen van de vluchtelingen gaat daar door op 3 december, ideaal dus om schoendozen te vullen en de 42 kinderen die er verblijven gelukkig te maken. We doen het immers ook daarvoor: een glimlach op het gezicht van een kind toveren”, vertelt Lore.

Versiering

“De dozen worden per leeftijd en per geslacht gemaakt. Zo kunnen schoendozen gevuld met slabbetjes, pampers, babyspeelgoed en ook de roze dozen die mensen in de materniteit krijgen, gebruikt worden voor de baby’s. Speeltjes en kleertjes voor grotere kinderen, maar ook hygiëneproducten zoals tandpasta, zeep, tandenborstels en washandjes zijn meer dan welkom. Dit kunnen we aanvullen met bijvoorbeeld koekjes of een drankje. De kinderen zullen heel blij zijn. Volgend jaar met Pasen zullen we dezelfde actie op poten zetten voor de kansarme gezinnen in de regio.”

Een groep uit Lombardsijde startte met een schoendoosactie naar het voorbeeld van Lore. Het zesjarige zoontje van Lore, Briek, zamelt ook mee. Hij voorziet de schoendozen van de allermooiste tekeningen. “Het leuke is dat elke doos uniek is, zowel naar versiering als naar inhoud. De kinderen vinden het altijd fijn om een versierde doos te krijgen.”

Helpende handen

“Ik moet ook nog heel wat mensen bedanken die meehelpen om de dozen te vullen en te versieren. De winkels, tandartsen, apothekers, maar ook de man in de straat die iets schenkt om in de dozen te stoppen, ben ik zeer dankbaar. Zonder hen en de vele helpende handen zou het niet lukken.” Iets schenken, zelf een schoendoos vullen of kent u mensen die in armoede leven of met een schoendoos blij zouden zijn? Neem dan contact op met Lore via noordbroek1a@gmail.com. (ACK)