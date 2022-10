Schip Amandine binnenkort weer zichtbaar op de Visserskaai na grondige renovatie

De schilderwerken aan de Amandine zijn afgerond. Binnenkort wordt de stelling verwijderd en zal het schip weer zichtbaar zijn.

De Amandine ligt al 22 jaar op de Visserskaai en was aan een grondige renovatie toe. “Het was hoognodig want er was insijpeling van regenwater en er was veel roest aan boord”, schetst maritiem expert Hubert Rubbens.

Na een inventaris bleek dat het schip in slechte staat was en een ingreep nodig was. Er werd twee jaar aan voorbereid en de voorbije vier maanden werd de klus van 450.000 euro uitgevoerd. Het Oostendse bedrijf Multitech, bekend van het onderhoud van de boeien en het schilderen van Rock Strangers, stond in voor de werken waarbij alle masten werden verwijderd en de hele romp en het dek een nieuwe verflaag kregen. “Het omhulsel kan tegen eind deze week weg, de mast en andere zaken op het dek kunnen nu terugkeren waardoor de Amandine weer zal te bewonderen zijn. De afwerking zal duren tot eind november”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Hij schilderde bij wijze van afsluiting van de werken dan ook de letters ‘Amandine op het achtersteven. “Nu moeten we ook werken aan de invulling van het museale. We zijn nu op zoek naar bijkomende middelen bij Vlaanderen om het helemaal af te werken.”