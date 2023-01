Schilderij van mevrouw Van Renynghe is volledig gerestaureerd: “Binnenkort krijgt ze weer een plaats in De Lovie”

De Lovie vzw uit Poperinge lanceerde eind vorig jaar een oproep tot crowdfunding voor de restauratie van het portret van mevrouw Marie Josèphe Cornelie Van Renynghe de Voxvrie, een van de grondleggers van het kasteelpark De Lovie. Dankzij verschillende giften kon het bedrag ingezameld worden. Kunstrestaurateur Frederik Cnockaert uit Wervik heeft het schilderij nu in ere hersteld.

Het uniek schilderij in De Lovie vzw gaat om een portret van mevrouw Marie Josèphe Cornelie Van Renynghe de Voxvrie, een adellijke dame die een van de grondleggers van het kasteelpark De Lovie. Een eerste oproep zorgde ervoor dat, dankzij mooie giften, kunstrestaurateur Frederik Cnockaert uit Wervik al aan de slag kon om het portret te herstellen. Voor de verdere restauratie was toen nog 2.100 euro nodig. De Lovie vzw, een instelling die mensen met een beperking ondersteunt

“Dankzij verschillende mooie giften en de verkoop van ons uniek mevrouw Van Renynghe geschenkpakket met eigen keramiek en streekproducten zamelden we voldoende in om het portret terug in ere te herstellen”, klinkt het bij Michelle Caulier van De Lovie vzw. “Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die een gift deed of een geschenkpakket kocht. Dankzij die steun kan het brede publiek binnenkort terug van het kunstwerk genieten. Binnenkort keert het schilderij terug naar het kasteelpark en krijgt het een ereplaats in het kasteel.”

(Lees verder onder de foto.)

Het schilderij van mevrouw Van Renynghe werd in ere hersteld. © gf

Trots

De Lovie vzw contacteerde kunstrestaurateur Frederik Cnockaert voor de restauratie en nodige expertiseverlening. “Het portret van mevr. Van Renynghe dateert uit de 2de helft van de 19de eeuw. Het is een prachtig schilderij met een grote historische waarde voor de streek”, zei kunstrestaurateur Frederik Cnockaert over het schilderij.

“We willen in het bijzonder ook kunstrestaurateur Frederik Cnockaert bedanken om met zo veel enthousiasme de restauratie uit te voeren en mevrouw Van Renynghe weer helemaal tot leven te brengen. Het een prachtig resultaat om trots op te zijn”, zegt Michelle. “Momenteel staat het schilderij nog bij kunstrestaurateur Frederik Cnockaert aangezien we het kasteel op dit moment minimaal verwarmen – omwille van de energiecrisis – en we het werk in optimale omstandigheden willen terughangen.”