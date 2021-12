Schild & Vrienden organiseert coronaprotest in Kortrijk aan de zijde van neonazi’s uit Zwitserland

Het coronaprotest aan de Kortrijkse Broeltorens van vorig weekend werd georganiseerd door de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Dat laten ze zelf weten met een korte video op hun sociale media. De beweging van Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) werkte samen met Junge Tat, een Zwitserse organisatie die als ‘neonazistisch’ wordt bestempeld.

Heel lang duurde de protestactie aan de Broeltorens niet, maar het ging er wel bijzonder luid aan toe. Heel onverwacht doken afgelopen weekend een handvol manifestanten op in hartje Kortrijk in protest tegen de coronamaatregelen en het migratiebeleid. Aan de brug boven de Leie werden twee grote spandoeken ontrold. Op het ene Controleer de grenzen, niet het volk, op het andere Heimatschutz statt Mundschutz. Vertaald vanuit het Duits betekent dat ‘bescherming van het vaderland in plaats van de mondmaskerplicht’.

Bij de actie werd ook vuurwerk afgestoken en verschillende (Duitse) leuzen gescandeerd. Wie achter het luide coronaprotest zat, was niet meteen duidelijk. Tot Schild & Vrienden een video op haar eigen socialemediakanalen postte. Daaruit blijkt dat de extreemrechtse jongerenbeweging, opgericht door Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang), voor de actie samenwerkte met Junge Tat, een organisatie uit Zwitserland.

© Schild & Vrienden/Junge Tat

Die groepering werd volgens Het Laatste Nieuws en De Morgen vorig jaar opgericht en wordt in de Zwitserse pers als neonazistisch bestempeld. Zo zouden ze zowel racistische als antisemitische denkbeelden uitdragen en kwamen ze eerder al in opspraak door arrestaties, huiszoekingen en vuurwapens. De korte video van Schild & Vrienden en Junge Tat toont hoe de leden van beide groepen trainen in gevechtssporten, de spandoeken aan het maken zijn en daarmee uiteindelijk naar Kortrijk trekken.

De meeste gezichten van de veelal jonge actievoerders zijn bijna voortdurend onherkenbaar gemaakt. Eén lid van Schild & Vrienden komt wel in beeld, een Kortrijkzaan die eerder op Instagram opdook met onder meer een airsoftgeweer. Of Schild & Vrienden de komende weken, al dan niet in West-Vlaanderen, nog protestacties plant tegen de coronamaatregelen is uit de video niet op te maken.