Scheurkalender de Druivelaar krijgt een groen jasje: “Hopen hiermee een jonger publiek aan te trekken”

Vanaf vandaag, woensdag, ligt de Groene Druivelaar in de winkel. Dat is een variant op de klassieke scheurkalender die de verbinding met de jongere generaties zoekt. In de nieuwe scheurkalenders staan thema’s als tuinieren, ecologie, kamerplanten en gezonde voeding centraal. Dat in combinatie met de welbekende humor en weetjes van de klassieke variant.

Met de Groene Druivelaar wil drukkerij INNI Group uit Kortrijk een brug slaan tussen jong en oud. “We combineren de klassieke formule met vernieuwende elementen, waardoor we hopen een jonger publiek aan te trekken”, zegt Steven Vandevoorde van Sales en Marketing.

Maandelijkse QR-code

Concreet houdt dat in dat er online content te verkrijgen zal zijn via de papieren scheurkalender. “Elke maand kan je een QR-code scannen op de kalender. Die code brengt je op een onlinepagina met extra content over duurzaamheid”, gaat Vandevoorde verder.

Om de overstap naar een online gegeven niet te bruusk te maken, houdt INNI group het nu bij een maandelijkse code. Volgende edities zou dat worden uitgebreid naar frequentere content. Daarbovenop wil de drukkerij een online community creëren waarin de kalenderconsumenten ideeën rond ecologie en duurzaamheid met elkaar kunnen uitwisselen.

Personaliseren

Vanaf woensdag is de nieuwe scheurkalender te verkrijgen in de betere dagbladhandel en verschillende warenhuizen. Naast de Groene Druivelaar lanceert INNI group ook een nieuwe webshop waarop geïnteresseerden de kalender kunnen kopen. Wie dat wenst kan verschillende blaadjes naar keuze personaliseren aan de hand van een persoonlijke boodschap, een foto of een leuk recept. Wie de onaangepaste Groene Druivelaar koopt betaalt ongeveer 9,95 euro. Gepersonaliseerde kalenders gaan snel richting 25 euro.

Promotie

Momenteel voorziet de drukkerij een oplage van 30.000 stuks. Ter vergelijking: de klassieke Druivelaar passeert 500.000 stuks. “Dit jaar zetten we in op de promotie van ons nieuw product in zowel Vlaanderen als Nederland. De komende jaren willen we van de Groene Druivelaar een gevestigd merk maken die consumenten zowel online als in het gewone leven verbindt”, sluit Vandevoorde af. (SVD)