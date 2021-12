Schepenwissel Herman Ponnet (72) – Kasper Vandecasteele (30).

Het gemeentebestuur is woensdag voltallig bijeengekomen in CC De Steiger, voor de laatste gemeenteraad van het jaar. Voor Vooruit-schepen Herman Ponnet (72) werd het meteen de laatste gemeenteraad uit zijn carrière. Vanaf 1 januari geeft hij de fakkel door aan partijgenoot Kasper Vandecasteele (30). “Ik zal me wel blijven inzetten voor de stad”, benadrukt Ponnet. Vandecasteele belooft dan weer volop de kaart van de jeugd te zullen trekken.

Het politieke pensioen van Ponnet was al bij zijn aanstelling, drie jaar geleden, aangekondigd. Toch werd het een bijzonder moment, toen hij de eedaflegging van zijn opvolger Kasper kon bijwonen.

“Bij de volgende gemeenteraad sta ik hier gewoon weer, hoor”, zei Ponnet. “Ik zal er dan plaatsnemen aan de bank van de gemeenteraadsleden, terwijl ik trots mijn opvolger zal zien zetelen als schepen. Ik kan enkel maar terugblikken op schitterende jaren, waarbij ik de eer heb gehad om met prachtige mensen te kunnen samenwerken. We zijn erin geslaagd om heel wat projecten uit te werken die het voor iedere Menenaar aangenamer hebben gemaakt. Een mooi voorbeeld is de Ouderraad, een dossier dat al jaren op de plank lag maar waar geen beweging in zat. Ook in de politieraad zal ik nog altijd zetelen, zodat ik een vinger aan de pols houd.”

“Voor de rest zal ik de vrijgekomen tijd gebruiken om wat oude gewoontes opnieuw op te rakelen. Zoals reizen, een grote passie van mijn vrouw en mij. In februari trekken we naar Oostenrijk en in de zomer naar mijn geliefkoosde Griekenland.”

Elke beslissing zal altijd worden getoetst aan de noden van onze kinderen

Vanaf januari neemt Kasper Vandecasteele plaats in de schepenstoel, waarmee het gemeentebestuur een pak jonger wordt.

“Echt gigantische veranderingen zullen er niet worden doorgevoerd, al zal ik het aspect jeugd uit handen van de burgemeester overnemen en krijgt hij dan weer de burgerlijke stand”, zegt hij. “Ondertussen zijn we al drie jaar bezig met het jeugdige imago van de stad en werken we nauw samen met onze jeugdbewegingen. Het zijn de projecten die we zullen blijven ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de huisvesting van onze verenigingen.”

“Daarnaast zet ik alles op alles voor het KVSG-label, waarmee Menen zich zal profileren als een kindvriendelijke stad. Elke beslissing, op eender welk niveau van het beleid, zal altijd worden getoetst aan de noden van onze kinderen. De eerste vergaderingen daarvoor in 2022 staan al op de agenda en ik hoop dat we dat tegen 2023 rond krijgen.”

De nieuwe schepen heeft alvast een grote beslissing genomen: “Ik heb een arbeidersachtergrond en heb lang getwijfeld om daar deeltijds actief in te blijven. Maar na lang beraad heb ik besloten om me voltijds als schepen te engageren. Dat ik slechts een mandaat van drie jaar heb, mag geen excuus zijn om half werk af te leveren.”