Schepenen spelen betonnen tafeltennistafel in op Sportcentrum Gulden Kamer in Sint-Kruis

Een betonnen tafeltennistafel is een nieuwe sportieve troef voor het Sportcentrum Gulden Kamer in Sint-Kruis. Dit initiatief komt voort uit een wens die twee jaar geleden werd geuit in het wensbomenbos op de Burg. De officiële ingebruikname gebeurde vrijdag door sportschepen Olivier Strubbe en schepen van Openbaar Domein Franky Demon. De tennistafel is strategisch geplaatst nabij de skatepiste en de jeugdlokalen. De kostprijs bedraagt zo’n 2.350 euro en de aanleg werd uitgevoerd door eigen stadsdiensten.

Momenteel staat er ook al een tafeltennistafel op het voorterrein van het Onze-Lieve-Vrouwecollege in de Collegestraat, het Edgard Desmedtplantsoen, het Reinold Haesebrouckpark en de Jan Breydellaan.