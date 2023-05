Schepencollege trakteert nieuwe Ardooienaren

Onbekend is onbemind. Dat moeten ze in Ardooie gedacht hebben. Tijdens een ontbijtbuffet werd iedereen die tijdens het laatste jaar hier kwam wonen door het schepencollege uitgenodigd voor een ontbijtbuffet, een kennismaking met de schepenen en een infomoment over de gemeente. Een tachtigtal genodigden schoven aan in het Hofland voor een kennismaking met het beleid en de beleidsmakers. Opvallend was het toenemend aantal nieuw samengestelde gezinnen en het feit dat Ardooie meer en meer internationaal gekleurd is. Zuid-Afrika is de verste bestemming van waaruit mensen Ardooie vonden. (foto JM)