Schepen voelt veel respect voor kinderopvang: “Kinderopvang is veel meer dan alleen zorgen voor opvang”

Van maandag 10 tot zondag 16 oktober viert Zonnebeke de week van de kinderopvang. Dit jaar is het thema ‘Sterren op de speelvloer’. Zo wil men medewerkers van ‘t Bondgenootje, de naschoolse opvang, en onthaalouders in de kijker zetten.

“Dag na dag, jaar na jaar, staan ze opnieuw klaar voor onze kleinste inwoners. Kinderopvang is ook veel meer dan alleen zorgen voor opvang. Het biedt ontwikkelingskansen, het opent een deur naar de wereld, het creëert een ontmoetings- en een leerplaats met oog voor diversiteit,” aldus schepen Joachim Joncheere (# team8980). “We willen als warme gemeente deze speciale week niet zomaar laten voorbijgaan. De hele week vieren we feest en op woensdag 12 oktober kunnen onze medewerkers uit ‘t Bondgenootje aanschuiven aan een super-de-luxe ontbijtbuffet op het gemeentehuis. ’s Avonds komen alle onthaalouders uit de gemeente samen en krijgen zij, naast een hapje en een drankje, een leuke attentie.”

Nieuwe collega

De medewerkers in ‘t Bondgenootje van Beselare en Geluveld kregen hulp van een nieuwe collega. Bevoegd schepen Joachim Jonckheere, die enkele weken geleden voor het eerst papa is geworden, sprong bij als hulp. “Ik ben de kinderen mee gaan ophalen op school en de rijen helpen vormen. Bij onze aankomst hebben we gespeeld, vier uurtje gegeven, hen begeleid naar het toilet en ik heb heel veel vragen beantwoord, want die hadden ze wel. Ik was er van 16 tot 18.30 uur en eerlijk ik was veel meer vermoeid dan na een zware dag met veel vergaderen. Dat mee beleven zorgt ervoor dat we aan den lijve ondervinden wat onze begeleiders doen en eerlijk mijn respect is alleen maar gegroeid,” aldus een blije, maar vermoeiode schepen.

Bij de verschillende Bondgenootjes in Groot-Zonnebeke liggen complimentenkaartjes die kunnen gestuurd worden naar de kinderbegeleiders of onthaalmoeders. Dit kan ook digitaal via de bedankbutton op www.opgroeien.be/bedankbuttons/weekvandekinderopvang.

Kritiek

Oppositiepartij N-VA had toch enige kritiek. “Onthaalouders verdienen ons respect klinkt het, maar het schepencollege wil geen 5.000 euro vrijmaken om onthaalouders te ondersteunen. Op de gemeenteraad deed het schepencollege het voorstel om elke onthaalouder 100 euro extra te geven per jaar. Wat neerkomt op een luttele 8 euro per maand,” aldus Koen Descheemaeker. “Wij deden het voorstel om dit substantieel op te trekken met 250 euro extra. Met 350 euro kan je toch al iets meer aanvangen. We doen dit om onze dankbaarheid te tonen aan de onthaalouders en om hen te ondersteunen bij de hoog oplopende kosten. De sector vindt moeilijk personeel. Elke ondersteuning is nuttig. Dit zou meer zijn dan een digitaal bedankje te sturen.”

In een reactie zegt de schepen dat niet alles volledig op te lossen is met geld. “Het zou hypocriet zijn om te zeggen dat we enerzijds geen geld hebben en anderzijds het door de ramen gooien.” (NVZ)