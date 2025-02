Schepen Vanessa Vens langere tijd out door kankerbehandeling

Schepen Vanessa Vens (Vooruit Plus) zal gedurende enige tijd afwezig zijn. Enkele weken terug werd bij haar de diagnose borstkanker vastgesteld.

Vanaf maandag 24 februari zal ze afwezig zijn door de behandeling en het herstel. “Vastberaden en met vertrouwen gaat de schepen de strijd aan”, zo meldt het stadsbestuur. Tijdens die periode zullen haar bevoegdheden en taken overgenomen worden door de burgemeester en andere Vooruit-schepenen. Vanessa Vens (55) was 12 jaar schepen, zetelde 6 jaar in de oppositie en is sinds december schepen voor cultuur, jeugd, openbare werken, erfgoed.

De Vooruit-collega’s in het schepencollege nemen haar bevoegdheden over : burgemeester John Crombez (openbaar domein en openbare werken), schepen Judith Ooms (vergunningen en onroerend erfgoed), Fabrice Goffin (jeugd) en Niko Geldhof (cultuur, bibliotheek, Uitpas kunstacademie en conservatorium). De gemeenteraadsleden werden ook ingelicht. Vanessa Vens was er nog bij op de voorbije commissievergaderingen maar dat zal op de gemeenteraad van maandag al niet meer het geval zijn.