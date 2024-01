Schepen van Sport Izegem duikt samen met ijsberen het ijskoude water in

De Izegemse IJsberenclub kreeg zondag het gezelschap van een veertigtall Izegemnaars die eens wilden weten hoe het voelt om in ijskoud water te zwemmen. Dat deden ze tijdens de eerste Winterontbijtduik.

Eerst stond er een gezellig ontbijt op het programma, daarna een fikse opwarming onder leiding van trainster Jocelyne Dierickx-Visschers. In totaal gingen veertig deelnemers het ijskoude water van het Izegemse openluchtzwembad in.

Al is ook dat relatief, want de temperatuur bleek toch vijf graden te bedragen. Nog altijd genoeg om te koukleumen, zo bleek.

Voor het eerst dook ook een schepen van Sport eens mee in het sop. Virginie Derumeaux ging de uitdaging aan. “Ik wilde het wel eens proberen, al was het water de eerste minuten toch wel héél koud”, bibberde ze vlak na afloop.

“Ik kan het iedereen wel aanraden, want het deed ook deugd. Blijkbaar heb je minder rimpels erna, dus ik ga nog eens in het water”, grapte ze. Het ijsberenseizoen sluit in Izegem op paasmaandag.

(VD)