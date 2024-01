Schepen Marc Deprez bouwt een Lourdesgrot in Diksmuide: “Investering in het geloof”

In een tijd waarin veel grotjes en kapelletjes staan te verkommeren, bouwen Marc en Jaklien Deprez een nieuwe Lourdesgrot. Dit op hun eigen grond, maar wel publiek toegankelijk.

Hart verloren aan Lourdes

“Dit heeft totaal niets met politiek te maken”, vertelt schepen Deprez (Idee Diksmuide). “Maar wel met een diepgeworteld geloof dat ik eigenlijk met de paplepel ingekregen heb. Vroeger stond bij de boerderij waar ik opgroeide een kapelletje gewijd aan OLV. Dat was daar gebouwd door Constant Vandevivere en is altijd bij de hoeve blijven staan. Mijn moeder was heel gelovig. Zij had op 11-jarige leeftijd haar moeder verloren en als oudste van het gezin bleef ze op 13-jarige leeftijd thuis om het huishouden te doen en voor de kinderen te zorgen. Ze heeft geen gemakkelijk leven gehad. In 1960 huwde ze en is ze op de hoeve ingetrokken. Daar heeft ze de kapel altijd gekoesterd en verzorgd. Ook mijn vader deed met hart en ziel het onderhoud van de kapel. Toen wij klein waren moesten we iedere dag bidden om onze ouders lang te mogen behouden. Zelf ben ik dan in 1985 gehuwd en op de ouderlijke hoeve in Keiem gaan wonen. Tot we vier jaar terug naar Vladslo verhuisden, hebben ook Jaklien en ik de kapel onderhouden. Het was voor mij een plek om tot rust te komen. Nu nog altijd ga ik regelmatig naar de kapel. Toen we huwden, gingen Jaklien en ik op huwelijksreis naar Lourdes. Dat heeft een enorme impact op ons gehad. Daar wordt iedereen stil en het mooie in Lourdes is dat iedereen daar gelijk is, daar zijn geen rellen, is geen racisme, iedereen spreekt met iedereen ongeacht afkomst of kleur, iedereen is gelijk en één. Dat op zich is al een wonder.”

In 1998 sukkelde Marc met zijn gezondheid: zijn bloed was helemaal niet in orde, hij had een tekort aan witte bloedcellen, was bloedstolling kwijt en zoveel meer. Hij was heel erg ziek en het was zoeken naar de oorzaak. Toen maakte hij de belofte om, als hij kon geneze , terug naar Lourdes op bedevaart te gaan. En zo gebeurde het ook. Hij ging vanuit Oostende met het vliegtuig in één dag heen en terug naar Lourdes, als dank voor zijn genezing. “Intussen zijn we al meerdere keren naar Lourdes gegaan, telkens met Vlaanderens bedevaarten. Toen we verhuisd waren naar ons nieuwe huis in Vladslo misten we de kapel en samen hebben we dan beslist om hier een Lourdesgrot te bouwen omdat Lourdes voor ons heel bijzonder is. Vorige zomer zijn we dan opnieuw naar Lourdes gegaan en hebben we daar alvast het Mariabeeld en een beeld van de heilige Bernadette gekocht voor in onze grot. Tegelijk namen we ook een steen vanuit Lourdes mee die we in onze grot willen integreren.”

Publiek toegankelijk

De vergunning voor de bouw is er nog niet, maar kan rekenen op een vrijstellingsbesluit vanwege het religieus karakter. Daarnaast moet er ook een toelating komen van AWV om een bruggetje over de gracht naar de privégrond van Marc te bouwen. Op die manier bieden we iedereen de mogelijkheid om van de grot te genieten.”

De grot wordt opgetrokken in nagemaakte rotsblokken en zal een hoogte van 2,10 meter hebben. Met een nis van 0,70 op 0,40 meter waarin de beelden zullen geplaatst worden en met een diameter van 1,50 meter zal er een bankje komen en bij het OLV-beeld komt er plaats voor één kaars. “Dit grotje is een symbool van het geloof en zal voor iedereen toegankelijk zijn. Zelf zijn wij regelmatige kerkgangers die zowel bij ups en downs naar ons geloof grepen en waar we altijd soelaas hebben gevonden. De grot zal zo ingekleed worden dat wie haar bezoekt van volledige privacy geniet. Het budget die we hieraan besteden, is onbeperkt. Het is voor ons een investering in het geloof.”