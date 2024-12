Schepen Cuvelier: “Torhout is en blijft een financieel gezonde stad”

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandagavond werd de zesde en laatste aanpassing van het stedelijke meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. “Torhout is en blijft een financieel gezonde stad”, zei schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V).

Op het einde van het meerjarenplan in 2025 dient er een financieel evenwicht te zijn. Voor de twee daaropvolgende jaren 2026-2027 moeten de voorziene bedragen wettelijk opgenomen worden. Volgend jaar maakt de pas gestarte bestuursploeg een nieuw meerjarenplan 2026-2031 op.

Stijging van investeringsuitgaven

“De investeringsuitgaven voor de periode 2023-2025 bedragen 26 miljoen euro”, aldus schepen Cuvelier. “Vorig jaar was dat 24,7 miljoen voor diezelfde tijdsspanne. De stijging is vooral te wijten aan het opnieuw voorzien van het nieuwbouwproject voor de technische dienst, een project van 2,7 miljoen euro dat een aantal jaar geleden on hold werd gezet. Daarnaast werden de budgetten voor enkele afgewerkte investeringen verminderd en afgesloten. Dit maakt dat over het volledige meerjarenplan 2020-2025 de geplande investeringsuitgaven 52,5 miljoen euro bedragen.”

Waterbeheersing en vergroening

“Met het Belgische regenklimaat in het achterhoofd blijft het stadsbestuur sterk inzetten op waterbeheersing. Dit jaar gingen de voorbereidende nutswerkzaamheden voor het project Zomerstraat-Landstraat van start. Het komende voorjaar kunnen de rioleringswerkzaamheden er uitgevoerd worden. Gekoppeld aan het project wordt er in de Landstraat een captatiebekken voor de landbouw gerealiseerd.”

“Naast waterbeheersing zetten we in op vergroening en ontharding. Ook de bescherming van de kwetsbare weggebruiker blijft een prioriteit. We zorgen voor bijkomende verkeerssignalisatie nabij de schoolomgevingen. Plus: de heraanleg van de Driekoningenstraat wordt in 2025 opgestart. Met het invoegen van wisselende parkeerstroken en extra stukjes groen willen we er de snelheid van het verkeer inperken.”

“We trekken voorts de kaart van duurzame investeringen om het energieverbruik verder te doen dalen. In 2024 werden onder andere stookplaatsen gerenoveerd en warmtepompinstallaties en zonnepanelen geplaatst.”

Voordelige rentevoet van 1,08%

De schuldgraad werd de voorbije jaren afgebouwd. Joost Cuvelier: “Eind 2021, begin 2022 kon de stad daardoor 20 miljoen euro leningen opnemen tegen een voordelige rentevoet van 1,08%. Zo werden de financieringsbehoeften van het bijgestuurde meerjarenplan grotendeels vastgelegd. Er is slechts een bijkomende lening van 0,5 miljoen euro voorzien in 2027. De schuldgraad komt op 0,53 eind 2025, wat maar een minieme verhoging is ten opzichte van de 0,52 in 2020. Dit toont aan dat ondanks de moeilijke economische jaren en het ambitieuze investeringsprogramma de stadsfinanciën structureel gezond zijn.”