Schepen Cuvelier: “Ondanks ambitieuze investeringen blijft Torhout financieel gezond”

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond werd het aangepaste Torhoutse meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) had naar eigen zeggen goed nieuws te melden: “Ondanks alle ambitieuze investeringen blijft Torhout een financieel gezonde stad.”

De schuldgraad (de verhouding van de schulden tot de totale opbrengsten) komt eind 2025 uit op 0,54. “Dat is maar een minieme verhoging ten opzichte van de 0,52 in 2020”, aldus de schepen. “In absolute bedragen gaat het om een stijging van de financiële schuld van 20,7 miljoen euro eind 2020 tot 27,5 miljoen euro eind 2025. En daartegenover staat de financiering van liefst 51,2 miljoen euro aan investeringen!”

Vergroening en ontharding

Niemand kan ernaast kijken: Torhout heeft de voorbije periode inderdaad fiks geïnvesteerd. De stadskernvernieuwing werd gerealiseerd, de problematiek van de wateroverlast werd aangepakt, er werden strategische gebouwen en domeinen aangekocht, enzovoort. “Naast waterbeheersing hebben we ook fiks ingezet op vergroening en ontharding”, vervolgde Joost Cuvelier. “Denk maar aan het nieuwe Don Boscoplein en de aankoop van het oud-financiëngebouw voor een groene doorsteek naar de tuin de Brouckere. Voorts blijft de bescherming van de zwakke weggebruiker een prioriteit. Hier verwijs ik even naar het gloednieuwe fietspad tussen Torhout en Kortemark.”

Duurzame investeringen

“We hebben voorts resoluut de kaart getrokken van duurzame investeringen”, zei de schepen. “Op die manier slaagden we erin om ons energieverbruik met 22% te doen dalen ten opzichte van 2019. Volgend jaar zetten we op dat vlak door met het vernieuwen van verwarmingsinstallaties in combinatie met een centraal aangestuurd gebouwenbeheersysteem.”

“Tegelijkertijd spelen we in op unieke kansen. Zo krijgt in 2024 de stedelijke atletiekbaan een nieuwe bedekking in kunststof en dit met 60% subsidies door Sport Vlaanderen. We voorzien in 2024 ook de aankoop van de grond van enkele panden van Fluvius aan de Noordlaan met het oog op de uitbouw van een nieuwe Torhoutse brandweerkazerne door de Hulpverleningszone 1.”