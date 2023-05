Schepen Blanckaert maakt reis van zijn leven naar Filipijnen: “Koeien worden er ‘s nachts gemolken”

Hij moest thuis eerst wat op adem komen, maar nu dat gebeurd is, konden we bij Alveringems schepen Jacques Blanckaert (59) naar zijn ervaringen polsen van de veertiendaagse reis die hij naar de Filipijnen heeft gemaakt. “Landbouwers daar hebben er dezelfde problemen als landbouwers hier. Dat heeft me verrast.”

Jacques, hoe ben je ertoe gekomen om een 11.000 kilometer verre reis te maken?

“Eind vorig jaar kreeg ik een mail van Trias, een organisatie met wortels in het Vlaamse middenveld die meer dan 50 jaar ervaring heeft met ondersteuning van boeren- en ondernemersverenigingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Men nodigde mij uit om eind april mee te gaan op een Trias-inleefreis naar de Filipijnen. Ik dacht eerst dat het een grapje was, want ik ben toch niet gewoon van zulke verre reizen te doen. Mijn moeder van 83 woont bij mij in en ik kon haar ook niet zo maar achterlaten. “Ik zal in kortverblijf naar Ter Duinen gaan, dus zet maar aan”, was haar spontane reactie. Eenmaal die zorg van de baan was, heb ik mij ingeschreven. Tijdens de heenreis hebben we 15 uur gevlogen, op de terugweg duurde de vlucht 17 uur. Ik heb het mij niet beklaagd, want het was een prachtige reis. We waren met een groep van dertien mensen, samen met nog een tolk en een Belgische reisbegeleider van Trias.”

Welke projecten hebben jullie bezocht?

“We zijn vijf plaatselijke ngo’s gaan bezoeken die coöperatieven ondersteunen ten behoeve van de lokale bevolking. Ons eerste project was er een rond melklevering. De boeren die wij bezochten, hebben gemiddeld een koe – het zijn waterbuffels – en een boerderijtje van 0,6 hectare. De druk op de grond vanwege woningbouw en industrie is enorm. Er wordt ‘s nachts gemolken en de melk gaat naar een soort melkerij waar ze verwerkt wordt tot bijvoorbeeld chocomelk voor scholen. Het melken gebeurt ‘s nachts omdat het overdag 35 à 40 graden Celsius is en ‘s nachts ‘maar’ 25 graden. Een koerier met brommer en bak haalt de melk op en brengt ze zo snel mogelijk naar de melkerij, kwestie van toch een zo goed mogelijke bewaring bij dergelijke hitte…”

Jullie bezochten nog andere boeiende projecten?

“Jazeker. We bezochten een soort van weverij waar een plaatselijke coöperatie een machine ter beschikking stelt om van afvalbladeren van ananas kledij te maken. Ik zag daar hele mooie hemden die ze – spijtig genoeg – niet in mijn maat beschikbaar hadden (glimlacht). Afgewerkte producten worden nadien op de markt verkocht. We keken toch onze ogen uit over het aantal uren handenarbeid dat daar nog wordt verricht. Uren aan een stuk krast men nerven uit de bladeren om er garen van te maken. Werkuren zouden er volgens onze normen onbetaalbaar zijn. Je mag dus niet vragen wat die mensen verdienen, al is het leven daar natuurlijk vele malen goedkoper dan hier. Voor een handgemaakte deurmat betaalde ik 50 cent. Ik wilde anderhalve euro geven, maar dat werd geweigerd. Vissers hebben het in de Filipijnen niet gemakkelijk omdat ze tijdens het orkaanseizoen – dat zes maanden duurt – niet op zee kunnen en dus geen inkomen hebben. Hun vrouwen maken dan prullaria om toch maar te overleven.”

Landbouwers hebben er soortgelijke problemen als hier, stel je. Hoezo?

“De woningbouw en industrie leggen enorme druk op de gronden. Nu al is er onvoldoende rijst voor de eigen bevolking. De gemiddelde landbouwer is er net als hier 57 jaar. Dat is vrij oud en opvolging is er nauwelijks. Hun zonen willen niet meer boeren omdat ze er geen toekomst meer in zien en ze trekken naar de stad. Het klimaat heeft een grote impact op de Filipijnen. De zomer loopt nu op zijn laatste benen en straks begint het regen- en orkaanseizoen. Door de opwarming van de aarde worden die almaar heviger.”

Wat was het hoogtepunt? En wat was er lastig?

“Onvergetelijk waren de gastvrijheid en generositeit van de bevolking die het nochtans niet breed heeft. Ik heb een nacht bij boeren thuis geslapen en er ‘s morgens dus ook gegeten. Onvoorstelbaar wat die vrouw aan kip, vis, omelet, bananen en ander fruit op tafel zette. Ze hebben weinig, maar geven alles weg. Het lastigste? Ik had schrik voor de temperaturen. Ging je ‘s morgens het hotel uit, dan overviel je een verzengende hitte. Water drinken, was de boodschap! Toch heb ik de warmte beter doorstaan dan ik had verwacht. Hartverscheurende armoede heb ik er gelukkig niet gezien.”

Hoe kijk je terug op deze reis?

“De bevolking, de kleuren, onze groep, … alles is meegevallen en het was een unieke belevenis. Veertien dagen zonder telefoon of e-mail hebben mij ook deugd gedaan. Al heb ik bij mijn thuiskomst drie dagen e-mails gelezen natuurlijk … (glimlacht). Ik onthoud ook dat we hier weinig reden tot klagen hebben. Ik was dus blij om weer thuis te zijn. Oost west, thuis best niet waar?”

(Anne Bovyn)