Schelpenteldag brengt duidelijke regionale verschillen aan het licht tussen schelpsoorten

De Grote Schelpenteldag van afgelopen zaterdag heeft duidelijke regionale verschillen aan het licht gebracht tussen verschillende schelpensoorten. Tijdens het burgerwetenschapsinitiatief werden schelpen verzameld in België, Nederland en Frankrijk. Woensdag zijn de resultaten van de onderzochte schelpen bekendgemaakt.

Tweeduizend vrijwilligers telden afgelopen zaterdag 82.444 schelpen, van in totaal 66 soorten, tijdens de zesde editie van de Grote Schelpenteldag. De halfgeknotte strandschelp en kokkel haalden zowel in België, Nederland als Frankrijk de top vijf. Wel waren er opvallende regionale verschillen.

België zag traditioneel weer de halfgeknotte strandschelp (23 procent), nonnetje (23 procent) en kokkel (21 procent) in de top drie. Ook in Nederland was de halfgeknotte strandschelp de talrijkste schelp (32 procent), maar wordt de top drie gemaakt door de kokkel (18 procent) en de ovale strandschelp (17 procent). Het nonnetje haalde enkel in Zeeland de top vijf. Het telstation Zuydcoote in Frankrijk zag dan weer een top drie gevormd door de kokkel (24 procent), gewone tapijtschelp (21 procent) en mossel (17 procent). Daar strandde de halfgeknotte strandschelp pas op plaats vijf.

Halfgeknotte strandschelp

“Over de volledige lengte van het getelde traject zijn de halfgeknotte strandschelp en kokkel vaste waarden. Het merendeel van deze schelpen is oud, getuige het lage aantal dubbele schelpen, en je vindt ze overal. Daarbovenop zie je duidelijk lokale verschillen, met typisch veel nonnetjes aan de Belgische oost- en middenkust en aan de Zeeuwse kust, en bijvoorbeeld opvallend veel recente tapijtschelpen en messcheden tegen de Franse grens. Nederland kent dan weer meer fossiele ovale strandschelpen. Om die patronen te kunnen zien heb je een Grote Schelpenteldag nodig”, zegt de initiator van het project, Jan Seys.

Opvallende verschillen waren er ook bij individuele soorten. Zo telde Nederland in totaal 1.188 mosselen, terwijl Frankrijk op nauwelijks een station 1.200 exemplaren verzamelde. De strandgaper werd dan weer enkel in Nederland aangetroffen.

Dit jaar ging er ook aandacht naar de aanwezigheid van ronde gaatjes in schelpen. Die gaatjes zijn het werk van roofslakken die de schelpen opeten. De slakken zelf waren relatief zeldzaam. Op basis van bijna driehonderd gecheckte stalen van de Belgische kust, bleek minder dan 1 procent van alle schelpen boorgaatjes te vertonen. De helft daarvan kwam voor bij de halfgeknotte strandschelp; andere belangrijke prooien waren zaagje, ovale strandschelp, stevige strandschelp en nonnetje.