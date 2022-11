Scheidsrechter Robin, die uit de kast kwam, reageert op verbod ‘OneLove’ armband in Qatar: “Hopelijk durft België het wel als statement”

De Wereldvoetbalbond FIFA besliste om het dragen van de ‘OneLove’-armband op het WK Voetbal in Qatar, die symbool staat voor inclusie en diversiteit, te verbieden. Aanvoerders van de voetbalploegen, die dat wel doen, zullen een boete krijgen én ook een gele kaart. “Ik was verontwaardigd, ontgoocheld en erg kwaad toen ik het nieuws hoorde. Dit is een grote stap achteruit voor de voetbalwereld”, reageert scheidsrechter Robin Lefever, die drie jaar geleden uit de kast kwam.

De ‘OneLove’-armband voor de aanvoerders van de voetbalploegen en het symbool pro de rechten van de LGBT+-gemeenschap mag niet meer gedragen worden tijdens het WK Voetbal in Qatar. Dat werd gisteren plots beslist. Scheidsrechter Robin Lefever uit Oostende, die in 2019 bij de Krant van West-Vlaanderen uit de kast kwam vindt het schandalig. “Ik was verontwaardigd, kwaad en vooral ook enorm ontgoocheld. Het is een slag in het gezicht van veel mensen. Ik ben zelf ook scheidsrechter en ik kan me niet inbeelden dat ik mensen een gele kaart zou moeten geven, omdat ze een positieve boodschap willen brengen.”

Volgens het reglement mogen er geen politieke of religieuze boodschappen aan de kledij verbonden zijn. “De discriminatie van volledige groepen mensen overstijgt dat. Voor en na de wedstrijden toont de FIFA dan wel promotiefilmpjes, waarbij ze de indruk willen geven dat ze voor diversiteit en inclusie zijn, maar een simpele armband gaat voor hen te ver. Dit was het ideale moment om een boodschap over te brengen, want het WK voetbal is naast de Olympische Spelen het grootste sportevenement, dat door miljoenen mensen wordt bekeken.”

Veel reacties

Na zijn coming out werd Robin beladen onder de positieve reacties en nu opnieuw leeft het onderwerp immens. “Bijna iedereen heeft het erover, ook mensen die geen voetbalfans zijn. Het is goed dat er zo open over gediscussieerd wordt, want nu zie je ook hoeveel mensen er wel gedegouteerd reageren op zo’n beslissing. Het is ook een goed teken dat veel mensen er moeite mee hebben, want dan wil dit zeggen dat we ook gesteund worden door de maatschappij.”

“Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze nu niet meer naar het WK zullen kijken”

“Binnen mijn vriendengroep reageerde iedereen erg verbolgen. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze niet meer naar het WK zullen kijken”, gaat Robin verder. “Ik zal het voetbal met één oog volgen, want ik wil onze Rode Duivels wel steunen. Maar ik zal de schending van de mensenrechten, vrouwenrechten en de homofobie ervan in mijn achterhoofd houden. Dit WK kunnen nooit goedkeuren en hopelijk leren we uit onze fouten.”

Statement van België

Robin hoopt vurig dat de Belgische aanvoerder Eden Hazard toch zal beslissen om de armband ‘OneLove’ te dragen. “Het zou een heel sterk signaal zijn van onze Belgische voetbalbond als ze het verbod van de FIFA negeren. België moet een voortrekkersrol opnemen. Weegt n gele kaart op tegen het opkomen voor de mensenrechten? Natuurlijk is het niet zo simpel en spelen er nog andere dingen mee. Hopelijk maken ze dan via andere kleine, subtiele acties hun standpunt wel duidelijk naar de buitenwereld.”

“Weegt een gele kaart op tegen het opkomen voor de mensenrechten?”

“In België zelf zijn we op de goede weg. Twee jaar terug richtte de voetbalbond een commissie op tegen racisme, homofobie en discriminatie, die bestraffend en proactief te werk gaat. Dit weekend heeft de voorzitter van de Pro League de clubs, die dit weekend zullen spelen, opgeroepen om een armband met ‘OneLove’ te dragen. We leven in een erg moeilijke maatschappij, waar de vooroordelen nog niet verdwenen zijn. We hebben nog een lange weg te gaan”, besluit Robin.