Scheidsrechter Johan (69) kreeg hartstilstand tijdens jeugdwedstrijd, maar blijft dromen van comeback: “Het kan, dus wíl ik het doen”

“Ik verplichtte mezelf om minstens een jaar rust te nemen om mijn lichaam de tijd te geven volledig te herstellen. Maar stoppen? Neen, daarvoor is en blijft de passie té groot.” Een jaar nadat Johan Lamote (69) uit Beernem in elkaar zakte op een voetbalveld, blijft de man vastberaden om opnieuw fulltime als scheidsrechter op het veld te staan. “Zelfs de dokters geloofden niet dat ik het zou halen. Ik heb dus écht geluk gehad”, zegt Johan, die zijn reddende engelen eeuwig dankbaar blijft.

Zaterdag 17 februari 2024: het blijft voor Johan Lamote voor eeuwig en altijd de dag waarop hij ternauwernood een hartstilstand overleefde. En dat daags na zijn 69ste verjaardag. Voor het oog van 22 voetballende kinderen zeeg de scheidsrechter uit Beernem in elkaar tijdens de wedstrijd tussen de U15 van Merendree en Aalter. “Ik herinner er me zelf nog steeds niks van”, blikt Johan terug. “In mijn herinnering was het een dag zoals ik zo vaak beleefde. Wat ik nog weet is het toekomen met de wagen, waarop ik naar de kleedkamer ging en achteraf een koffietje dronk met een afgevaardigde. Het volgende moment werd ik wakker in het ziekenhuis. Alles ertussen ben ik kwijt.”

“Het snelle ingrijpen heeft mijn leven gered én ervoor gezorgd dat ik er niks aan overhield”

Het zwarte gat in Johans geheugen is de periode waarin hij door het oog van de naald kroop. De aftrap was nog maar drie minuten gegeven. Zware fysieke inspanningen deed Johan nog niet. En toch zeeg hij neer. Aan de manier waarop de zestiger viel, wisten omstanders meteen dat de situatie ernstig was. De wedstrijd werd meteen stopgezet. “Een aantal mensen liep meteen naar me toe en startte de reanimatie. Dat bleven ze doen tot de hulpdiensten arriveerden. Dat snelle ingrijpen heeft mijn leven gered én ervoor gezorgd dat ik er niks aan overhield. Die kans was eigenlijk maar 10 procent”, legt Johan uit.

“Zelfs op de spoeddienst – zo hoorde ik achteraf – geloofden ze eigenlijk niet dat ik het zou overleven. Maar kijk, ik heb blijkbaar véél geluk gehad en ben daar zeer dankbaar voor. Enkele maanden nadat ik in elkaar zakte op het veld keerde ik terug naar de bewuste plek. Om de mensen die me reanimeerden persoonlijk te bedanken én te trakteren. Ook de spelertjes die mee op het veld stonden waren aanwezig. Voor hen moet dat eveneens een grote impact gehad hebben.”

Comeback

In het ziekenhuis plaatsten de dokters een defibrillator in Johans lichaam. De revalidatie verloopt verrassend vlot. “Van in het begin hoopte ik dat mijn carrière als scheidsrechter een vervolg kon krijgen. De dokters hebben daar ondertussen groen licht voor gegeven. Marathons ga ik niet meer lopen, maar geloof me: dat deed ik vroeger ook niet (glimlacht). Maar op het veld staan? Dat is geen probleem. De hartaanval kwam er niet omdat ik zwaar in het rood was gegaan ofzo, hé. Dus ja, die comeback als scheidsrechter blijft mijn ultieme doel. In theorie zou het nu al kunnen en ik floot wel al eens een klein wedstrijdje om te testen, maar ik wou mijn lichaam minstens een jaar de tijd geven om te herstellen. Recent moest ik een nieuwe operatie ondergaan aan mijn voet, dus in de korte toekomst zal fluiten niet meer lukken. Mijn ambitie is om me vanaf de zomer opnieuw aan te sluiten bij de voetbalbond en weer scheidsrechter te zijn. Of ik geen schrik heb? Neen, absoluut niet. De cardiologen zeggen dat het kan, dan moet je daar vertrouwen in hebben. Als jeugdcoach ben ik trouwens al weer enige tijd aan de slag. Je ziet, een hartaanval houdt me niet van het voetbalveld”, besluit Johan met de glimlach. (MM)