Scheepvaartpolitie redt kitesurfer in nood in Oostende

Op nieuwjaarsdag is een kitesurfer in moeilijkheden geraakt in zee ter hoogte van De Drie Gapers in Oostende. De scheepvaartpolitie kon de man redden.

Er stond een felle wind maandagmiddag en dat is de uitgerekende kans voor kitesurfers om wat kunstjes uit te halen. Zo waagde ook een 28-jarige man zich aan het wilde zeewater, maar al snel kwam hij in moeilijkheden. De hulpdiensten kregen een melding omstreeks 15.50 uur van een kitesurfer in nood. Het was een wandelaar op de zeedijk die de kitesurfer in de gaten kreeg en de hulpdiensten waarschuwde.

Het patrouilleschip Spn01 van de Oostendse scheepvaartpolitie snelde de man meteen te hulp waarna hij veilig en wel aan land werd gebracht. De man kwam er uiteindelijk met de schrik vanaf.