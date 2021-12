Schattige witte zeehondenpup zoekt moeder op zeedijk De Haan

Sea Life Blankenberge ontfermt zich momenteel over een pup van een grijze zeehond, amper twee à drie weken oud. Het dier kroop donderdagavond over de zeedijk in De Haan en daalde af richting de parking aan het Christianaplein. “Wellicht op zoek naar zijn moeder. Hopelijk leert het nu snel vaste voeding eten”, zegt verzorgster Dali De Meester van Sea Life.

De mensen van het NorthSealTeam, een vzw die zeehonden monitort op het strand en wandelaars op afstand houdt, had de jonge grijze zeehond al twee dagen in het oog op het strand. Daar worden de pups deze periode namelijk geboren. Het duurt enkele weken vooraleer ze kunnen zwemmen, vis vangen en hun eigen weg op gaan.

Slechtere afloop

Maar om te zwemmen moeten ze eerst hun witte, waterdoorlatende vacht kwijtraken. In tussentijd sterken ze zich aan met moedermelk. “Maar de pup was al enkele dagen alleen. Het was hopen dat de moeder nog eens zou terugkeren. We weten niet waar ze is”, vertelt Dali De Meester.

Het dier werd op straat gevonden. © BB

Het NorthSealTeam zag het dier donderdag rond 21.30 uur over de zeedijk lopen en verwittigden Sea Life. De brandweerpost Wenduine kwam ter plaatse om het te vangen en over te brengen. De pup was toen al voorbij de zeedijk en daalde af richting het Christianaplein, waar auto’s en bussen rijden. “Had niemand het gezien, was het allicht slechter afgelopen.”

Nog kritiek

“De pup is in relatief goede conditie, maar bevindt zich nog altijd in de kritieke fase. Het moet zo snel mogelijk vaste voeding leren eten om de overlevingskansen te verhogen. In de video is nog te zien hoe het probeert te zuigen. Hopelijk gaat het nu snel”, gaat dierenverzorgster Dali verder.

“Eens ze vis eten, gaan de zeehonden naar het buitenbad. Wanneer ze het gewicht van ongeveer 30 kilo hebben bereikt – als alles goed verloopt binnen ongeveer anderhalve maand – laten we de pups opnieuw in de vrije natuur”, besluit Dali.